Te l'avevo detto: biglietti omaggio per vedere il film a Torino, Milano, Bologna e Roma

Un'eccentrica storia corale ambientata in un'Italia distopica. Prende una piega visionaria la cinematografia di Ginevra Elkann, che da produttrice è passata dietro la macchina da presa, con Te l'ho detto, pellicola dal cast all star che vede interpreti Valeria Golino, Valeria Bruni Tedeschi, Alba Rohrwacher, Riccardo Scamarcio e l'attore americano Danny Huston, che veste i panni di un prete italo-americano alle prese con una dipendenza dall'eroina.

Te l'avevo detto: Valeria Bruni Tedeschi in una foto

Te l'avevo detto arriva al cinema il 1 febbraio distribuito da Fandango. Il film scritto da Ginevra Elkann con Chiara Barzini e Ilaria Bernardini, è una produzione THE APARTMENT, società del gruppo FREMANTLE, con RAI CINEMA. Dall'1 al 4 febbraio, alcuni fortunati spettatori potranno assistere gratuitamente alle proiezioni nelle città di Roma, Torino, Milano e Bologna grazie ai biglietti omaggio messi a disposizione secondo le seguenti modalità.

La sinossi di Te l'avevo detto

Quando a Roma, nel mese di gennaio, un'ondata di caldo anomalo colpisce la Città Eterna, un gruppo di persone vede progressivamente aumentare le proprie ossessioni di pari passo con l'aumento della temperatura. Sesso, cibo, droghe, alcool, religione: tutto ciò che i protagonisti cercano faticosamente di tenere a bada straborda, portandoli verso un crollo mentale annunciato. C'è Pupa, una pornostar ormai in pensione (Valeria Golino), c'è l'artista alcolizzata (Alba Rohrwacher) il cui figlio le viene portato via dall'ex con il cuore in frantumi (Riccardo Scamarcio), e c'è una madre psicopatica ossessionata da Pupa e interpretata da Valeria Bruni Tedeschi.

Te l'avevo detto, però, non è un dramma come si potrebbe pensare, secondo Ginevra Elkann è "un dramedy o una commedia dark". Intervistata da Variety, la regista e produttrice ha spiegato che tutto dipende dalla prospettiva con cui si guardano le cose: "Ritengo che sia importante che i personaggi, anche se vivono in una situazione molto drammatica e sono sottoposti a turbolenze interne, possano comunque essere divertenti".