Taylor Swift: The End of an Era, il trailer della docuserie mostra il dietro le quinte del tour dei record

Disney+ ha condiviso il trailer di The End of an Era, la docuserie in arrivo dal 12 dicembre, con due episodi a settimana, che racconta il dietro le quinte del The Eras Tour.

Il progetto realizzato per la piattaforma di streaming permetterà ai fan di scoprire i segreti della realizzazione dei concerti, che hanno stabilito vari record in tutto il mondo, e dare uno sguardo alla vita quotidiana di Taylor Swift durante la preparazione e i mesi in cui ha viaggiato e si è esibita per la gioia di migliaia di spettatori.

Cosa racconterà The End of an Era

La docuserie evento è composta da 6 episodi e porterà sugli schermi lo sviluppo, l'impatto e i meccanismi interni di Taylor Swift | The Eras Tour.

The End of an Era permetterà di scoprire la vita della star della musica mentre il suo tour era in prima pagina ed entusiasmava i fan di tutto il mondo. La serie mostra inoltre il coinvolgimento di Gracie Abrams, Sabrina Carpenter, Travis Kelce, Ed Sheeran e Florence Welch, in aggiunta alla band, ai ballerini, alla crew e alla famiglia della cantante, offrendo una visione inedita di ciò che ha contribuito a creare un fenomeno.

Ecco il trailer:

Nel video si possono vedere molti momenti della preparazione delle coreografie del tour, le interazioni con il futuro fidanzato Travis (che ha fatto la proposta di matrimonio alla cantautrice poche ore dopo l'annuncio dell'arrivo del nuovo album intitolato The Life of a Showgirl), le conversazioni con la madre e molti passaggi delle interviste in cui Swift spiega come è stato ideato The Eras Tour.

Il concerto integrale

Il 12 dicembre debutterà in streaming anche Taylor Swift | The Eras Tour | The Final Show, girato a Vancouver, British Columbia.

Il film concerto integrale, registrato durante l'ultimo show del tour, presenta per la prima volta sugli schermi l'intero set composto dai brani tratti dall'album The Tortured Poets Department, inserito nel tour dopo l'uscita dell'album nel 2024.

The End of an Era è diretto da Don Argott, co-diretto da Sheena M. Joyce e prodotto da Object & Animal. Taylor Swift | The Eras Tour | The Final Show è invece diretto da Glenn Weiss e prodotto da Taylor Swift Productions in collaborazione con Silent House Productions.