"Gli alieni esistono" e Donald Trump sa tutto, svela l'ex direttore spaziale israeliano

Gli alieni esistono: lo ha dichiarato Haim Eshed, ex direttore spaziale del ministero della Difesa israeliano, sottolineando che gli extraterrestri avrebbero anche stretto un accordo con il governo degli Stati Uniti.

David Duchovny e Gillian Anderson in X-Files

Passano gli anni e i decenni ma tra le domande che gli esseri umani non smettono ancora di porsi c'è sempre quella relativa all'esistenza degli alieni. Nessuno ha mai ottenuto una risposta sufficientemente esaustiva a riguardo e, anche grazie all'avvento degli smartphone e all'opportunità di avere sempre con sé una fotocamera, è cresciuta a dismisura la quantità di materiale che testimonia i tanti avvistamenti di oggetti misteriosi fatti nel cielo in diverse zone del mondo.

Sul tema si è detto tanto e sappiamo bene quanto anche il cinema lo abbia affrontato in tutte le salse, dando vita a film fantascientifici di successo come E.T. L'Extraterrestre e Independence Day, oppure a serie tv cult come X-Files. A partire da questa settimana, poi, registi e produttori potrebbero avere un nuovo stimolo riguardo la realizzazione di opere future incentrate sugli alieni.

Incontri ravvicinati del terzo tipo, una scena del film di Spielberg

Hanno richiamato l'attenzione di tutti, infatti, le parole di Haim Eshed al quotidiano israeliano Yediot Aharonot. Stiamo parlando dell'ex capo della direzione spaziale del ministero della Difesa israeliano, il quale ha dichiarato che gli alieni esistono e sarebbero da anni in contatto sia con gli Stati Uniti che con Israele. "Gli oggetti volanti non identificati hanno chiesto di non rendere pubblico che sono qui, l'umanità non è ancora pronta", ha quindi dichiarato Eshed, spiegando come sarebbero stati firmati accordi di cooperazione tra specie e come esisterebbe addirittura una base sotterranea su Marte in cui vivono astronauti americani e alieni.

Arrival: Amy Adams in un momento del film

Sempre basandoci sulle parole di Eshed, scopriamo quindi che si è scelto di attendere per annunciare al mondo l'esistenza degli alieni, almeno fino a quando l'umanità non avrà raggiunto un grado di sviluppo tale da permetterle di capire meglio lo spazio e le astronavi. "Se avessi rivelato tutto questo cinque anni fa, sarei stato ricoverato in ospedale", ha inoltre dichiarato l'ex generale, sottolineando come adesso il mondo sarebbe comunque più pronto ad accettare una verità del genere e facendo sapere che anche Donald Trump era a conoscenza di tutto ciò ma gli è stato chiesto di non far sapere nulla, per evitare un'isteria di massa.

Al momento nessuno, né alla Casa Bianca né tra i funzionari israeliani, ha commentato le dichiarazioni di Haim Eshed, anche se nelle ultime ore la sua intervista sta rimbalzando su tutti i siti internazionali e non passerà di certo inosservata.