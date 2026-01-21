Blake Lively "umiliata" da Justin Baldoni nella scena del parto, e spunta l'sms al vetriolo a Taylor Swift

Blake Lively torna ad attaccare il regista e interprete di It Ends with Us Justin Baldoni con nuove pesanti accuse, mentre spunta un messaggio di Taylor Swift all'amica dello stesso tenore.

Le nuove accuse riguardano la scena del parto in cui il regista l'avrebbe obbligata costretta a girare "quasi nuda", umiliandola con le sue richieste. Nella scena in questione il personaggio di Blake Lively, Lily Bloom, partorisce in ospedale una figlia. Lively ha ricordato di essere stata costretta a rimanere sul set sdraiata per ore con "i genitali appena coperti", esperienza "violenta e umiliante".

Martedì sono stati resi pubblici alcuni estratti della deposizione di Blake Lively per la sua battaglia legale con Baldoni, che contiene molti dettagli espliciti... tra cui la sua reazione alla scena del parto nuda, oltre a foto di lei durante le riprese con le gambe completamente aperte.

Nella sua deposizione, Blake ha affermato che il giorno della scena del parto, Baldoni e il produttore Jamey Heath hanno insistito sul fatto che lei simulasse il parto nuda... e che Baldoni le aveva detto che sua moglie si era strappata i vestiti di dosso quando aveva dato alla luce i loro figli.

I dettagli dello scontro sulla scena del parto

Blake Lively racconta di aver ribattuto a Justin Baldoni di non essere mai stata nuda durante le quattro volte in cui ha partorito i suoi figli, e sostiene di aver chiesto al suo personaggio di indossare un camice da ospedale visto che la scena era ambientata in un ospedale.

Nella deposizione l'attrice sostiene che Baldoni abbia continuato a insistere per la nudità affinché la protesi del ventre fosse visibile finché lei non si è sentita costretta a scendere a compromessi e alla fine ha accettato di "simulare la nudità, cosa che non avevamo discusso o concordato in precedenza".

Secondo l'attrice ci sono volute diverse ore per girare la scena del parto: "In molti momenti delle riprese, ero sdraiata supina su un letto d'ospedale, con le gambe nude ben divaricate nelle staffe, mentre la troupe non essenziale passava di lì. L'unica cosa che mi copriva, oltre a un camice da ospedale posizionato strategicamente, era un piccolo sottile pezzo di tessuto nero per coprire i miei genitali".

La produzione avrebbe filmato diverse angolazioni della sua simulazione del parto, tra cui di lato e di fronte, con nudità simulata dalla "metà inferiore in giù". Ho dovuto chiedere che mi venisse data una coperta per la privacy tra una ripresa e l'altra, cosa che non sempre mi è stata fornita" ha spiegato Lively.

Ma c'è di più. Come rivela TMZ, il giorno della scena del parto Blake Lively avrebbe scoperto che l'attore che interpretava il ginecologo era uno degli amici di Baldoni ed era "ripetutamente posizionato tra le mie gambe, in prossimità dei miei genitali appena coperti. Ero estremamente a disagio per il livello di esposizione durante la scena del parto, che mi è sembrato violento e umiliante. La situazione è stata amplificata dal fatto che il migliore amico di Baldoni recitava tra le mie gambe, e che l'altro suo migliore amico e finanziatore del film era venuto a trovarmi proprio quel giorno".

Blake Lively e Justin Baldoni in una scena di It Ends with Us

Che cosa dice lo scambio di messaggi tra Blake Lively e l'amica Taylor Swift?

Durante la lavorazione di It Ends with Us - Siamo noi a dire basta, Blake Lively si sarebbe consultata più volte con l'amica Taylor Swift, chiamata in causa più volte dai media nel corso del procedimento.

In una delle loro conversazioni, Lively si è riferita a Baldoni definendolo "regista idiota" e "clown" quando ha chiesto alla vincitrice del Grammy di rileggere la sceneggiatura dell'adattamento di Colleen Hoover, secondo quanto riportato dagli atti, come riferisce E! News. Secondo i documenti del tribunale la popstar, che si stava recando a casa dell'amica mentre era in corso un incontro con Baldoni avrebbe risposto: "Farei qualsiasi cosa per te!!". Lively ha poi ringraziato Swift, sottolineando di aver riferito l'intera situazione al marito Ryan Reynolds.

"Sei stata così eroica oggi" ha poi scritto Lively in un altro messaggio. "Ho riassunto ogni momento a Ryan. Continuavo a ricordare cose... Tu che ti inventavi stronzate su di me e le lenti. E ti riferivi a te stessa come alla mia bambola. Questo pagliaccio che ci cascava. Ma che allo stesso tempo resisteva. Sei l'amica più grande del mondo in assoluto."