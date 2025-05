Blake Lively ha ricattato Taylor Swift minacciando di diffondere i suoi sms? "Accuse completamente false"

L'attrice, coinvolta in un'aspra battaglia legale contro il regista di It Ends with Us Justin Baldoni, ha respinto le accuse 'totalmente slegate dalla realtà'.

Gli avvocati di Blake Lively hanno respinto le accuse mosse dal team legale di Justin Baldoni secondo cui l'attrice avrebbe ricattato l'amica Taylor Swift minacciando di diffondere pubblicamente i suoi messaggi per estorcerle il sostegno contro Baldoni.

Secondo la lettera dell'avvocato Bryan Freedman, depositata mercoledì presso il tribunale e presentata al giudice Lewis J. Liman, "Michael Gottlieb di Willkie Farr, membro del team legale di Blake Lively, avrebbe contattato un avvocato di Venable che rappresenta la signora Swift intimando alla signora Swift di rilasciare una dichiarazione di sostegno per la signora Lively e minacciando di diffondere messaggi di testo privati ​​di natura personale in possesso della signora Lively".

L'accusa di Freedman è impossibile da verificare poiché si basa esclusivamente su informazioni provenienti da una "fonte anonima che, molto probabilmente, possiede informazioni affidabili". Nessun'altra fonte a supporto di tale affermazione è stata fornita nel fascicolo di Freedman.

La difesa di Blake Lively

Blake Lively in Un piccolo favore

In una dichiarazione condivisa con Variety, Michael Gottlieb ha definito l'accusa "categoricamente falsa, vigliaccamente basata su presunte fonti anonime, e completamente slegata dalla realtà. Questo è ciò che ci aspettiamo dagli avvocati di Baldoni, che sembrano non fare altro che attaccare per primi, senza alcuna prova e senza alcun riguardo per le persone che stanno danneggiando nel farlo", ha dichiarato Gottlieb. "Presenteremo a breve delle istanze in tribunale per ritenere questi avvocati responsabili della loro condotta scorretta".

Blake Lively ha denunciato la sua co-star e regista di It Ends With Us Justin Baldoni nel dicembre 2024, accusandola di molestie sessuali e ritorsioni. Lui ha negato le accuse, presentando una controquerela da 400 milioni di dollari, accusando Lively e Ryan Reynolds di diffamazione ed estorsione.

Dopo che è stato rivelato che Taylor Swift aveva ricevuto un mandato di comparizione nella battaglia legale in corso, il portavoce della cantante ha rilasciato una dichiarazione prendendo le distanze dal dramma legale.

Un'immagine di Taylor Swift

"Taylor Swift non ha mai messo piede sul set di questo film, non è stata coinvolta in alcuna decisione sul casting o creativa, non ha composto la colonna sonora del film, non ha mai visto un montaggio né preso appunti sul film, non ha nemmeno visto It Ends With Us fino a settimane dopo la sua uscita pubblica, e ha viaggiato in tutto il mondo nel 2023 e nel 2024 come headliner del più grande tour della storia", ha dichiarato il suo portavoce.

"Il legame che Taylor ha avuto con questo film è stato consentire l'uso di una sola canzone, 'My Tears Ricochet'. Dato che il suo coinvolgimento consisteva nel concedere in licenza una canzone per il film, cosa che hanno fatto anche altri 19 artisti, questa citazione è concepita per usare il nome di Taylor Swift per attirare l'attenzione del pubblico, creando clickbait da tabloid invece di concentrarsi sui fatti."