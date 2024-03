Taylor Swift invade la homepage di Disney+ per l'uscita di The Eras Tour

In occasione del debutto in streaming di Taylor Swift | The Eras Tour (Taylor's Version), che presenta la versione filmata definitiva dell'Eras Tour della Swift, attualmente in pieno svolgimento in tutto il mondo, c'è stato un intelligente rinnovamento della homepage di Disney+.

La piattaforma digitale ha, infatti, lanciato una serie di nuove playlist "(Disney's Version)", inserendo alcuni dei suoi show originali in categorie basate sugli album della Swift. Queste includono, ma non solo, The Marvels e Echo per Fearless (Taylor's Version), The Princess Diaries e Come d'incanto per Speak Now (Taylor's Version), e Crudelia e Deadpool per reputation.

The Eras Tour

Taylor Swift: The Eras Tour mostra l'esibizione della Swift con le canzoni dei suoi primi dieci album - Taylor Swift, Fearless, Speak Now, Red, 1989, reputation, Lover, folklore, evermore e Midnights. L'edizione Taylor's Version del film presenta il concerto nella sua interezza (a parte "no body, no crime" di evermore), comprese cinque canzoni bonus non presenti nelle versioni cinematografiche e digitali.

Queste canzoni bonus sono "Cardigan" da Folklore, oltre alle performance acustiche di "I Can See You" da Speak Now (Taylor's Version), "You Are in Love" da 1989 (Taylor's Version), "Death by a Thousand Cuts" da Lover e "Maroon" da Midnights.

"L'Eras Tour è stato finora l'esperienza più significativa ed elettrica della mia vita e sono felicissima di dirvi che presto arriverà sul grande schermo", aveva scritto Swift annunciando il film sui social media.

Il debutto alla regia

Nel dicembre del 2022 Taylor Swift ha annunciato il suo debutto alla regia con una sceneggiatura originale, scritta da lei stessa, e sostenuta da Searchlight. Quanto è seria questa cosa? Molto seria. Sta accadendo davvero. Matt Belloni di Puck sostiene che la Swift non vede l'ora di mettersi dietro la macchina da presa e lo farà subito dopo la fine del suo tour "Eras".

Taylor Swift: le prevendite del film concerto The Eras Tour superano quota 100 milioni di dollari

La voce che Taylor Swift sia una brava regista è stata accuratamente ripetuta da vari operatori del settore come il direttore della fotografia Rodrigo Prieto, che ha definito la Swift una "eccellente regista". Anche il regista di Deadpool & Wolverine Shawn Levy ha sostenuto la Swift, paragonandola nientemeno che a Steven Spielberg.