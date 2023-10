Taylor Swift: le prevendite del film concerto The Eras Tour superano quota 100 milioni di dollari

I biglietti per il film concerto dell'Eras Tour di Taylor Swift stanno già registrando un record di incassi: per AMC Theatres le prevendite hanno superato quota 100 milioni di dollari a livello globale.

I dati riportati non sono relativi solo alla catena AMC, ma alle varie location in cui sarà distribuito l'evento musicale.

Il record

Il 13 ottobre, in tutto il mondo, arriverà il film concerto che permetterà ai fan di vedere le immagini del tour di Taylor Swift che sta stabilendo molti record. L'Eras Tour sarà proiettato in 8500 cinema in 100 nazioni diverse.

Il progetto sembra quindi destinato a ottenere uno dei migliori debutti nei cinema dell'anno, considerando che solo cinque film hanno superato quota 100 milioni di dollari all'esordio: Barbie (162 milioni), Super Mario Bros. Il Film (146 milioni), Guardiani della Galassia Vol. 3 (118 milioni), Spider-Man: Across the Spider-Verse (120 milioni) e Ant-Man and the Wasp: Quantumania (106 milioni).

Negli Stati Uniti, considerando la grande richiesta dei fan, Taylor Swift: The Eras Tour sarà proiettato almeno 4 volte al giorno e si sta cercando di aggiungere ulteriori proiezioni.