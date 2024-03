Taylor Swift: The Eras Tour (Taylor's Version) - Il trailer dell'evento musicale in arrivo su Disney+

Su Disney+ arriverà il 15 marzo Taylor Swift: The Eras Tour (Taylor's Version), il film concerto in versione integrale, ecco il trailer.

Il 15 marzo arriverà su Disney+ il film concerto Taylor Swift | The Eras Tour (Taylor's Version), di cui è stato condiviso il trailer.

Nel video si vedono alcuni momenti dello spettacolare show musicale dell'artista 14 volte vincitrice del premio Grammy, per la prima volta sugli schermi in versione integrale.

Il tour dei record

La Taylor's Version di Taylor Swift: The Eras Tour avrà un montaggio diverso rispetto a quello realizzato per il grande schermo e per la distribuzione in digitale e proporrà anche il brano Cardigan e quattro canzoni in più realizzate in versione acustica.

I fan potranno quindi vedere dei momenti inediti e prepararsi a vivere l'esperienza dal vivo questa estate in Italia.

L'esperienza cinematografica dei record Taylor Swift | The Eras Tour, diretta da Sam Wrench, ha incassato più di 260 milioni di dollari al botteghino mondiale, diventando il film concerto con il più alto incasso di tutti i tempi.