Taylor Swift dirigerà il suo film per Disney dopo il tour, Shawn Levy: 'Brava come Spielberg'

Dopo l'annuncio dell'arrivo in streaming di The Eras Tour (Taylor's Version), Disney ha anche specificato che Taylor Swift si metterà al lavoro sul suo esordio alla regia subito dopo la conclusione del tour in giro per il mondo.

Lo studio è stato, infatti, impegnato in una guerra di offerte con Netflix e Universal per i diritti di streaming di Taylor Swift: The Eras Tour - Bob Iger di Disney ha prevalso e ha finito per pagare alla famiglia Swift più di 75 milioni di dollari per l'esclusiva su Disney+.

Questa non sarà l'ultima collaborazione tra Swift e Disney. Si è parlato molto di come la Swift, che fa il tutto esaurito negli stadi e ha il record di Grammy per il miglior album dell'anno, sia in realtà anche una brava regista.

Nel dicembre del 2022 ha annunciato il suo debutto alla regia con una sceneggiatura originale, scritta da lei stessa, e sostenuta da Searchlight. Quanto è seria questa cosa? Molto seria. Sta accadendo davvero. Matt Belloni di Puck sostiene che la Swift non vede l'ora di mettersi dietro la macchina da presa e lo farà subito dopo la fine del suo tour "Eras".

La voce che Taylor Swift sia una brava regista è stata accuratamente ripetuta da vari operatori del settore come il direttore della fotografia Rodrigo Prieto, che ha definito la Swift una "eccellente regista". Anche il regista di Deadpool 3 Shawn Levy ha sostenuto la Swift, paragonandola nientemeno che a Steven Spielberg.

Taylor Swift annuncia l'arrivo in streaming della versione estesa di The Eras Tour

Ricordiamo che la Swift ha diretto 18 videoclip nell'arco della sua carriera, quindi non è nuova nel settore.