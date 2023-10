Taylor Swift: The Eras Tour, Christopher Nolan: 'Che perdita per gli studios non distribuire il film'

Il regista di Oppenheimer prevede che il film-concerto di Taylor Swift frutterà 'un'enorme quantità di denaro' e critica gli studios per essersi lasciati scappare l'occasione ghiotta.

Per Christopher Nolan gli studios di Hollywood hanno perso un'occasione non distribuendo il film-concerto di Taylor Swift, Taylor Swift: The Eras Tour, e lasciando che il film fosse distribuito direttamente attraverso i cinema AMC.

Durante una recente discussione ad un evento della City University di New York, il regista di Oppenheimer ha notato come la pop star abbia scavalcato gli studios cinematografici collaborando direttamente con AMC Theatres per portare il suo film sul grande schermo.

Per Nolan, le grandi compagnie cinematografiche sono ormai troppo frettolose per quanto riguarda le uscite in streaming, e rischiano di sottovalutare il rinnovato potere dei cinema. Ecco le sue parole:

"Taylor Swift mostra l'errore nelle strategie degli studios, che non hanno distribuito il suo film-concerto lasciandolo ad AMC, una catena di cinema che farà un'enorme quantità di denaro. Questo è il punto, questo è un format, questo è un modo di vedere le cose e condividere storie o condividere esperienze, che è incredibilmente prezioso. E se non lo vogliono loro, lo farà qualcun altro. Questa è proprio la verità".

Taylor Swift: The Eras Tour ha debuttato con l'incasso record di 92,8 milioni di dollari a livello nazionale e 123,5 milioni a livello globale durante il fine settimana del 13-15 ottobre. È diventato il film-concerto con i maggiori incassi di tutti i tempi in Nord America e il secondo più grande debutto nazionale nel mese di ottobre.