Deadpool 3: il regista Shawn Levy commenta le ipotesi di un cameo di Taylor Swift

Nelle ultime settimane si è parlato di un possibile cameo di Taylor Swift in Deadpool 3 e il regista Shawn Levy ha affrontato la questione in una nuova intervista.

Le foto di Taylor Swift insieme a Ryan Reynolds, Hugh Jackman e Shawn Levy tra il pubblico di una partita di football americano, che vedeva impegnato sul campo Travis Kelce (il nuovo fidanzato della cantante), hanno scatenato le ipotesi di un cameo della star della musica in Deadpool 3.

Il regista del film, in una nuova intervista, ha ora risposto a una domanda sull'argomento, anche se i fan, come prevedibile, non hanno ricevuto una risposta definitiva.

La risposta diplomatica del regista

Shawn Levy, ai microfoni di The Wrap, ha infatti affrontato le teorie che vorrebbero Taylor Swift coinvolta in Deadpool 3 con il ruolo della mutante cantante Dazzler. Il regista ha ammesso: "Di sicuro se ne parla molto". Levy ha però aggiunto: "Dirò 'No comment' perché è doppiamente complicato. Si tratta di qualcosa riguardante Taylor. E riguarda il MCU. Non sono uno sciocco. Dovrete aspettare per scoprirlo".

Deadpool 3: cosa ci aspettiamo dal film Marvel?

Taylor Swift potrebbe avere un cameo in Deadpool 3?

Shawn rispetta infatti la segretezza che circonda ogni progetto del MCU e non ha quindi voluto smentire o confermare ufficialmente l'eventuale cameo.

Ryan Reynolds, in precedenza, aveva detto che sarebbe felice di veder coinvolta Taylor, da tempo amica della star canadese e di sua moglie Blake Lively, nel film, mentre Kevin Feige in passato aveva parlato di un possibile progetto con protagonista Dazzler.

I fan della Marvel dovranno quindi attendere prima di scoprire se le ipotesi di queste settimane sono fondate.