Taxi Driver: il capolavoro diretto da Martin Scorsese torna al cinema in versione 4K

Taxi Driver, il capolavoro diretto da Martin Scorsese, tornerà nei cinema in versione restaurata in 4K dal 31 marzo al 2 aprile.

Il film, che ha scritto una pagina importante nella storia del cinema, sarà distribuito nuovamente nelle sale per permettere agli spettatori di riscoprirlo e l'elenco dei cinema coinvolti sarà disponibile sul sito nexostudios.it.

Il ritorno di un cult

Il film Taxi Driver è arrivato per la prima volta nei cinema nel 1976 e segue la discesa nella follia di Travis Bickle, ex marine e tassista notturno, alienato da una New York corrotta e violenta. Tra insonnia, solitudine e una crescente ossessione per la violenza, Travis precipita in una spirale di follia che lo conduce a pianificare un atto estremo.

La sceneggiatura era firmata da Paul Schrader, mentre la colonna sonora era stata firmata da Bernard Herrman.

Taxi Driver esplora i temi dell'alienazione, della violenza e della redenzione in una metropoli oscura e soffocante.

Il film ha conquistato la Palma d'Oro a Cannes ed è stato candidato a quattro Oscar. Robert De Niro è stato diretto da Martin Scorsese, e nel cast c'erano anche una giovanissima Jodie Foster, oltre a Harvey Keitel e Cybill Shepherd.

Ecco il trailer della nuova versione in arrivo nelle sale italiane:

Un film che torna in una versione ad alta definizione

L'edizione restaurata in 4K che verrà distribuita tra qualche giorno nei cinema italiani offre un'esperienza visiva e sonora senza precedenti, permettendo al pubblico di riscoprire ogni dettaglio di un film che ha definito un'epoca.

Taxi Driver, nella sua versione restaurata, sarà distribuito al cinema da Nexo Studios in collaborazione con il media partner MYmovies.