Taxi Driver, Jodie Foster ridimensiona le scene controverse: “Erano meno allusive di quanto si ricordi”

Jodie Foster ha partecipato da ospite all'ultima puntata del podcast di Conan O'Brien e si è soffermata su uno dei suoi primi grandi successi come Taxi Driver nel 1976, in cui fu diretta da Martin Scorsese e recitò al fianco di Robert De Niro.

Nel film, Foster interpretò una ragazzina di 12 anni vittima di sfruttamento sessuale da parte del suo partner adulto, Travis Bickle, interpretato da De Niro. All'epoca, le sequenze con Jodie Foster scatenarono diverse polemiche.

Il parere del Consiglio scolastico sul ruolo di Jodie Foster

"Non erano poi così allusive" ha confessato Foster "All'epoca, il Consiglio scolastico aveva iniziato ad avere problemi con l'idea che bambini molto giovani interpretassero ruoli più adulti. Erano preoccupati che in qualche modo, interpretando questi personaggi, ci saremmo potuti confondere su noi stessi e su chi eravamo".

Jodie Foster con Harvey Keitel in una scena di Taxi Driver

Jodie Foster, premiata con l'Oscar come miglior attrice nel 1989 e nel 1992, ha proseguito: "Così, quando stavo per fare Taxi Driver, il Consiglio scolastico è intervenuto e ha detto: 'Ok, non firmeremo il permesso di lavoro per questo'".

La controfigura di Jodie Foster

Ad aiutare l'attrice nella lavorazione ci ha pensato Comie Foster, la sorella maggiore di Jodie, che lavorò come controfigura nel film, visto che all'epoca aveva 18 anni: "Parte dell'accordo che abbiamo fatto con loro era che, se ci fossero state scene sessualmente allusive, avremmo fatto intervenire qualcun altro" ha spiegato Jodie "E mia madre disse: 'Guardate, sua sorella può venire a New York per l'estate. Ha più di 18 anni ed è più o meno della stessa corporatura'. E così è successo".

Nonostante quanto successo, Jodie Foster è convinta che quelle sequenze non siano affatto problematiche: "Non erano molto allusive. Credo che si trattasse solo di lei che abbassava la maglietta sotto le spalle, giusto? Quindi non è niente". Nel cast del film, oltre a Robert De Niro e Jodie Foster, recitarono anche Albert Brooks, Harvey Keitel e Peter Boyle.