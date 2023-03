Tartarughe Ninja - Caos Mutante: John Cena, Jackie Chan, Paul Rudd e altre grandi star nel cast di doppiatori

Le Tartarughe Ninja si preparano a tornare al cinema con Tartarughe Ninja - Caos Mutante, e tra le star che interpreteranno i protagonisti del film animato troviamo tanti grandi nomi, da John Cena a Jackie Chan a Paul Rudd... Ma scopriamoli tutti!

Il franchise del 1984 creato da Peter Laird e Kevin Eastman, e che tanti di noi ha accompagnato durante la nostra infanzia e adolescenza (ma anche oltre), è ora pronto a fare ritorno sullo schermo in una nuova versione.

Questa volta, Tartarughe Ninja - Caos Mutante sarà CG-animated, e come rivelato nelle scorse ore ai Nickelodeon Kids' Choice Awards da Seth Rogen, che nel film interpreta il personaggio di Bebop, sarà ricco di superstar di Hollywood.

Come riporta anche Deadline, infatti, al cast principale composto da Micah Abbey (Donatello), Shamon Brown Jr. (Michelangelo), Nicolas Cantu (Leonardo) e Brady Noon (Raffaello) si aggiungono anche John Cena (Rocksteady), Jackie Chan (Splinter), Ice Cube (Superfly), Paul Rudd (Mondo Gecko), Austin Post a.k.a. Post Malone (Ray Fillet), Giancarlo Esposito (Baxter Stockman), Maya Rudolph (Cynthia Utrom), Rose Byrne (Leatherhead), Hannibal Buress (Genghis Frog), Natasia Demetriou (Wingnut) e Ayo Edebiri come April O'Neil.

"Siamo estremamente entusiasti di poter annunciare questo cast stellare per portare sullo schermo dei personaggi così amati nel nuovo capitolo dell'universo delle Tartarughe Ninja" ha dichiarato il Presidente di Nickelodeon Animation Ramsey Naito "Questo rappresenta davvero un nuovo standard per questo franchise celebrato a livello globale, e non vediamo l'ora di mostrare il film al pubblico".

Tartarughe Ninja - Caos Mutante arriverà al cinema ad agosto, e presenterà una storia originale in cui le celebri tartarughe cercheranno di proteggere le strade (e le fognature) di New York.

Come si legge nella sinossi fornita da Deadline "Dopo anni passati a nascondersi dal mondo umano, le Tartarughe proveranno a conquistare i cuori degli abitanti della Grande Mela ed essere accettati come normali teenager per mezzo di atti eroici. La loro nuova amica April O'Neil li aiuterà a combattere una misteriosa organizzazione criminale, ma si ritroveranno presto nei guai quando un esercito di mutanti gli verrà scatenato contro".

Attendiamo un primo teaser di Tartarughe Ninja - Caos Mutante in arrivo nelle prossime ore.