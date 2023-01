Taron Egerton sarà il nuovo Wolverine del MCU? Ecco cosa ne pensa Hugh Jackman

Taron Egerton è uno dei nomi più gettonati come possibile erede di Hugh Jackman nel ruolo di Wolverine per il MCU, ma cosa ne pensa l'attuale interprete del personaggio?

Taron Egerton come nuovo Wolverine nel MCU? A Hugh Jackman, attuale interprete del personaggio, non dispiace affatto l'idea di avere il giovane collega come erede, ma...

Se chiedete a Hugh Jackman cosa ne pensa del futuro di Wolverine e di chi potrebbe interpretare il suo personaggio una volta che gli dirà davvero addio, beh, resterà comunque sempre sul vago. E se gli fate il nome del collega e amico Taron Egerton, la sua risposta sarà più o meno questa: "Taron è uno degli attori più talentuosi in circolazione. E potete vedere quanto incredibile sia il suo range" premette Jackman, che ha sempre mostrato grande stima nei confronti della co-star di Eddie The Eagle.

"Ma dovrà attendere ancora un po' [se quella è l'intenzione]" prosegue poi, come riporta anche Screen Rant, segnalando dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Empire Magazine.

Ovviamente, l'attesa è dovuta al fatto che rivedremo Hugh Jackman come Wolverine in Deadpool 3, ma l'attore australiano non ha escluso nuove comparsate in altri progetti.

Wolverine: Taron Egerton ha parlato con Kevin Feige e la Marvel

Egerton, dal canto suo, è decisamente uno degli interpreti più probabili per il ruolo in futuro, almeno se si vuole credere ai rumor che circolano da tempo sul web. Voi ce lo vedrete bene? O preferireste qualcun altro nei panni di Wolverine?