Wolverine: Taron Egerton ha parlato con Kevin Feige e la Marvel

Taron Egerton ha svelato di aver parlato con la Marvel della possibilità di interpretare Wolverine, il personaggio portato sul grande schermo da Hugh Jackman.

L'attore ha svelato l'aggiornamento durante un'intervista rilasciata al The New York Times in cui ha accennato ai suoi progetti futuri.

Parlando della possibilità di ereditare il ruolo di Wolverine nel MCU, Taron Egerton ha ammesso di averne parlato con Kevin Feige e i vertici dei Marvel Studios dichiarando: "Sarei eccitato ma al tempo stesso sarei molto apprensivo perché Hugh è così associato a quel ruolo che mi chiedo se sarebbe davvero difficile per qualcuno di diverso interpretarlo".

L'attore ha quindi aggiunto: "Ma spero che, se ci sarà quella possibilità, mi daranno un'opportunità".

Egerton ha avuto modo di recitare accanto a Jackman in occasione dei film Eddie the Eagle - Il coraggio della follia, distribuito nelle sale nel 2016, e Logan - The Wolverine che ha debuttato nel 2017.

L'attore britannico sarà prossimamente protagonista sugli schermi con la serie Black Bird, in arrivo l'8 luglio su Apple TV+, progetto in sei episodi tratto dal libro di Dennis Lehane in cui si racconta la storia dello spacciatore James Keene, a cui viene chiesto di fare il doppio gioco per veder diminuita la sua condanna.