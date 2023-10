Taron Egerton sarà il protagonista del thriller She Rides Shotgun

Taron Egerton tornerà prossimamente sul set come protagonista di She Rides Shotgun, film descritto come un crime-thriller.

L'attore, reduce dal successo di Rocketman in cui ha interpretato Elton John, sarà coinvolto anche come produttore esecutivo.

I dettagli del progetto

Alla regia di She Rides Shotgun ci sarà Nick Rowland, mentre la sceneggiatura sarà firmata da Ben Collins e Luke Piotrowski, basandosi sul romanzo scritto da Jordan Harper che ha vinto l'Edgar Award come Miglior Romanzo D'esordio nel 2018.

Le riprese inizieranno nei primi mesi del 2024 grazie a un accordo con SAG-AFTRA che, anche nel caso di una continuazione dello sciopero, non ostacolerà i ciak.

Taron Egerton avrà il ruolo di Nate che, dopo aver trascorso vari anni in prigione, si è fatto alcuni nemici molto pericolosi, tra cui la potente gang criminale per cui ha lavorato dall'interno.

Alla ricerca di un nuovo inizio, Nate taglia i ponti con le sue vecchie conoscenze appena viene liberato, ma la gang si vendica puntando alla sua famiglia.

Nate cerca di mettere così al sicuro Polly, la figlia undicenne che non conosce quasi per niente, e i due fuggono, nonostante i loro nemici siano determinati a vendicarsi. Nate insegna a Polly come sopravvivere e la guarda trasformarsi da una ragazzina timida a una forza della natura. Nate, a sua volta, impara cosa vuol dire amare in modo incondizionato mentre stringe un legame profondo con la figlia.