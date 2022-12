Deadpool 3: Hugh Jackman non esclude che dopo il film Wolverine tornerà di nuovo sullo schermo

Deadpool 3 segnerà il ritorno di Hugh Jackman nel ruolo di Wolverine e la star australiana ha commentato la possibilità che si tratti solo del primo capitolo della nuova fase della storia del personaggio.

L'attore, intervistato da The Empire Film Podcast, è tornato a parlare del progetto che lo vedrà protagonista accanto a Ryan Reynolds, per cui si sta già da tempo preparando fisicamente.

Hugh Jackman, rispondendo a una domanda sulla possibilità di un'altra apparizione di Wolverine dopo Deadpool 3, ha sottolineato: "Immagino ogni film come un progetto unico, lo considero in questo modo. Sarò onesto: all'inizio avevo un accordo che prevedeva la realizzazione di due film, ma ho sempre pensato che sarebbe stato un unico lungometraggio e l'esperienza si sarebbe conclusa. All'epoca non c'erano film tratti dai fumetti, quindi affrontavo un lungometraggio alla volta. Sotto quell'aspetto sono fortunato, non devo pensare oltre ma penso sia il miglior modo per lavorare".

L'interprete di Logan ha inoltre anticipato che il rapporto tra i due protagonisti del film sarà piuttosto complicato: "Su una scala in cui 10 vuol dire che sono realmente vicini, 0 è la realtà. Siamo a zero. Siamo opposti, ci odiamo. Sto semplicemente parlando dalla mia prospettiva, Logan è frustrato da lui, vuole stargli distante mille miglia o vuole dargli un pugno in testa. Sfortunatamente non può stargli distante in questo film, quindi probabilmente gli darò molti pugni in testa".