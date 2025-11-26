Tara Reid presenta la denuncia per la droga nel drink e un tentativo di estorsione: "Pronta a procedere"

La star di American Pie e Sharknado ha deciso di denunciare quanto sarebbe accaduto nell'hotel di Chicago nella serata di sabato.

Tara Reid ha deciso di sporgere denuncia alle forze dell'ordine dopo essere stata presumibilmente drogata da una persona sconosciuta in un bar di Chicago nel weekend. La star si trovava in città per un evento con i fan.

Ieri l'attrice aveva parlato apertamente di quanto era accaduto nel bar dell'hotel e ora ha deciso di non lasciar correre il fatto, a causa della sua gravità, e ha deciso di rivolgersi alla polizia.

La disavventura di Tara Reid a Chicago

Tara Reid è stata brevemente ricoverata in ospedale dopo aver bevuto un bicchiere di vino al bar dell'hotel DoubleTree di Rosemont, Illinois. Nei filmati pubblicati da TMZ, si vede Reid biascicare delle parole sconnesse e scivolare dalla sedia a rotelle, prima di essere portata in barella in ospedale.

Tara Reid in una scena di American Pie - Ancora insieme

Dopo il racconto di Tara Reid, che ha dichiarato di aver lasciato il bicchiere nel locale per assentarsi fuori allo scopo di fumare una sigaretta, l'attrice ha deciso di proseguire e cercare di far chiarezza su quanto accaduto.

La denuncia di Tara Reid

Presentata online al Dipartimento di Polizia di Rosemont, la denuncia di Tara Reid riporta che l'attrice avrebbe ordinato un bicchiere di vino al bar prima che un uomo si avvicinasse a lei presentandosi come Sean P, un influencer e youtuber di grande successo.

A quel punto l'uomo si è unito a lei al bar e insieme sono usciti a fumare una sigaretta, scambiandosi i numeri di telefono e quando Reid è rientrata un tovagliolo era posizionato sopra il suo bicchiere: "Poi l'ultima cosa che ricordo è di aver bevuto quel drink e di aver visto una coppia seduta accanto a noi" ha scritto nel rapporto l'attrice "La cosa successiva che ricordo è di essermi svegliata in ospedale circa 8 ore o più dopo, senza sapere dove fossi o cosa fosse successo. Sono completamente svenuta senza alcun ricordo di nulla". Successivamente, il suo agente ha scoperto in quale ospedale era ricoverata e l'ha accompagnata all'hotel per prendere i suoi effetti personali, prima di partecipare alla convention a Chicago e rientrare a Los Angeles.

Il giorno successivo, Sean P le avrebbe mandato dei video il giorno dopo e avrebbe affermato che avrebbe potuto impedire la pubblicazione di quei video. In quel momento, Reid ha interpretato quella frase come un tentativo di estorsione: "Sono disposta a procedere penalmente".