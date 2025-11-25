Tara Reid, paura a Chicago per la star di American Pie: "Hanno messo qualcosa nel mio bicchiere"

L'attrice è stata ricoverata in ospedale dopo quanto accaduto in un hotel in Illinois e ha raccontato la propria disavventura ai media.

Brutta esperienza vissuta da Tara Reid nel weekend. L'attrice di American Pie e Sharknado è stata brevemente ricoverata in ospedale dopo aver dichiarato di essere stata drogata mentre si trovava nel bar di un hotel a Chicago.

L'attrice ha raccontato la disavventura a TMZ, spiegando di essersi fermata al bar del suo hotel sabato sera per bere un bicchiere di vino rosso, uscendo brevemente dal locale per fumare una sigaretta.

La disavventura di Tara Reid a Chicago

La star è convinta che nel bar affollato di gente qualcuno le abbia versato qualcosa nel bicchiere perché tutto ciò che ricorda successivamente è di essere svenuta e risvegliata in ospedale.

"Tara si sta riprendendo e chiede privacy durante questo momento traumatico" ha dichiarato un rappresentante dell'attrice in una dichiarazione a Rolling Stone.

Tara Reid in una scena di Alone in the Dark

"Invita inoltre tutti a fare attenzione, controllare le proprie bevande e non lasciarle mai incustodite, perché può succedere a chiunque". Nei filmati mostrati da TMZ si vede Tara Reid nell'hotel mentre biascica qualche parola e scivola dalla sedia a rotelle prima di essere portata dai sanitari in ospedale su una barella.

Lo spavento di Tara Reid e l'evento con i fan

L'attrice ha raccontato di essere tornata cosciente in ospedale e i medici l'hanno informata che era stata drogata, senza specificare con quale sostanza. Nonostante lo spavento, Tara Reid, in città per partecipare ad un evento, si è presentata regolarmente al Chicago Sports Spectacular per incontrare i fan.

Nel corso dell'intervista a TMZ, Tara Reid ha dichiarato di aver notato un gruppo di youtuber all'hotel e di aver pensato di sporgere denuncia per cercare di capire cosa sia successo. L'attrice ha spiegato di essere felice che la situazione non sia degenerata nonostante lo spavento provato per quanto accaduto.

Tara Reid è conosciuta in tutto il mondo per aver recitato nella saga di American Pie negli anni 2000 e per il ruolo di April Wexler in Sharknado. Sul grande schermo si è fatta notare anche in Il grande Lebowski, Cruel Intentions - Prima regola non innamorarsi e Il dottor T e le donne.