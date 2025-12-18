Tara Reid insiste: "Sono stata drogata", nonostante la polizia abbia chiuso il caso

Tara Reid non fa marcia indietro e continua a sostenere di essere stata drogata in un bar fuori Chicago qualche settimana fa. Tuttavia, la polizia ha chiuso definitivamente il caso e considera concluse le indagini.

I fatti risalgono al 23 novembre scorso, quando l'attrice è stata brevemente ricoverata in ospedale, dopo che il personale del DoubleTree Hotel di Rosemont, in Illinois, dopo aver notato che l'attrice biascicava e aveva difficoltà a camminare.

Il racconto di Tara Reid dopo il ricovero in ospedale

Secondo il rapporto della polizia, la star di American Pie ha dichiarato di aver bevuto soltanto un bicchiere di vino con uno sconosciuto al bar ma di aver pochi ricordi rispetto a qualsiasi altra cosa accaduta nel corso della serata.

Tara Reid in una scena di American Pie - Ancora insieme

Nonostante la tesi di Tara Reid, un ufficiale del Dipartimento di Pubblica Sicurezza di Rosemont ha dichiarato che il caso è da considerarsi chiuso visto che non è stata trovata alcuna prova a sostegno delle accuse dell'attrice: "Non vogliamo dire che ciò che lei sostiene sia falso" specificato il funzionario, spiegando che ci sono periodi di tempo non visibili all'interno delle telecamere di videosorveglianza. "È tutto ciò che possiamo fare" ha concluso.

La replica di Tara Reid alla chiusura delle indagini

"Tutto il bullismo a cui sono stata sottoposta da allora, e il modo in cui tutti distorcono la realtà senza conoscere i fatti, pur non essendo nemmeno presenti per assistere a ciò che è accaduto, sta davvero influenzando la mia salute mentale, e ho bisogno che finisca" ha affermato Tara Reid.

In una successiva intervista al MailOnline, Tara Reid ha ringraziato i fan: "Voi siete ciò che mi ha permesso di andare avanti. Dal profondo del mio cuore, grazie. Per favore, fate attenzione ai vostri drink, siate consapevoli di ciò che vi circonda e, se sentite di essere stati drogati, non abbiate paura di parlare. La vostra verità è la vostra verità. Chiedo sostegno e privacy in questo momento difficile della mia vita e, soprattutto, comprensione... Ho imparato molto da questa esperienza e spero che, almeno, ciò che ne deriverà sia una maggiore consapevolezza di questo problema continuo che colpisce uomini e donne in tutto il mondo. E che tutti siano un po' più cauti grazie alla mia esperienza. Spero davvero che la mia storia possa aiutare a salvare qualcuno".