Caso Tara Reid, l’attrice mantiene la sua versione: “Credo di essere stata drogata”, ma la polizia smentisce

Tara Reid continua a ribadire di credere fermamente di essere stata drogata in un bar di un hotel poco fuori Chicago. Tuttavia, i funzionari di polizia riferiscono di non aver trovato nessuna prova a riguardo.

I fatti si sono svolti lo scorso 23 novembre, quando la star di Sharknado, in Illinois pre presenziare ad un evento con i fan, si è sentita male dopo aver bevuto da un bicchiere di vino.

Il report della polizia sulla vicenda di Tara Reid

Secondo quanto scritto nel rapporto dalla polizia, la star di American Pie è stata ricoverata in ospedale dopo essere stata soccorsa dal personale del DoubleTree Hotel di Rosemont perché biascicava e aveva difficoltà nel camminare. Interpellato da People, un funzionario del Rosemont Public Safety Department ha dichiarato che dopo aver esaminato le registrazioni della struttura non hanno trovato alcuna prova video che supporti l'accusa di Reid, ovvero che qualcuno le abbia inserito droga nel drink.

Tara Reid in una scena di Alone in the Dark

"Le registrazioni video mostravano Tara Reid al bar dell'hotel, ma in nessun momento le immagini mostravano qualcuno manomettere o aggiungere qualcosa al suo drink" ha dichiarato un portavoce della polizia "Possiamo confermare che un barista ha coperto il suo drink quando ha lasciato il bar, come da prassi standard".

L'indagine è ancora in corso perché gli inquirenti stanno aspettando gli esami medici ai quali si è sottoposta l'attrice: "In attesa di quei risultati o di ulteriori informazioni, i nostri investigatori seguiranno le nuove piste di conseguenza. Al momento non è stato commesso alcun reato e non c'è nessuno attualmente sotto indagine. Pur non avendo alcuna prova che il drink sia stato manomesso, è comunque un buon promemoria per non lasciare mai incustodita una bevanda".

La replica di Tara Reid alle dichiarazioni della polizia

Nonostante la polizia sostenga di non aver trovato alcuna prova a sostegno della sua tesi, Tara Reid ha risposto pubblicamente, ribadendo la sua versione dei fatti come ha specificato nel messaggio diffuso.

"L'ultima cosa che ricordo è di aver preso un drink e di essermi svegliata in ospedale il giorno dopo senza ricordare nulla" ha spiegato "È stata la sensazione più spaventosa che abbia mai provato. Mi sono sentita così impotente. È stata un'esperienza terrificante che sta influenzando gravemente la mia salute mentale. Non riesco a dormire, è una sensazione molto spaventosa non sapere cosa mi sia successo. Credo di essere stata drogata. Qualcosa mi è successo".