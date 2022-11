Tár: il video musicale del brano Mortar composto da Hildur Guðnadóttir

Tár, il film con star Cate Blanchett ambientato nel mondo della musica classica, può contare su una colonna sonora composta da Hildur Guðnadóttir e un nuovo video regala un'affascinante anticipazione dei brani realizzati per il progetto.

Il filmato di Mortar, della durata di 3 minuti e 30 minuti, è stato girato dal regista Todd Field e propone delle immagini del cast.

Todd Field ha spiegato che il video di TAR è nato dalle conversazioni con Cate Blanchett e si tratta di un passaggio del film ideato per permettere alla protagonista di "immergersi in se stessa, un luogo dove le leggi della natura e il suo stato non valgono. Il processo delle riprese ha coinvolto tutti i membri del cast e le immagini sono state realizzate alla fine di ogni giorno durante le riprese che si sono svolte a Berlino e in Asia nel 2021".

Hildur Guðnadóttir ha invece dichiarato che voleva che la musica suggerisse un'atmosfera proveniente da un altro mondo, diventando qualcosa di invisibile che si addentra nell'inconscio. Le immagini del video, inoltre, sono distorte e riflettono il mondo di Lydia che sta distruggendosi.

Tra le star coinvolte ci sono Blanchett, Nina Hoss, Noémie Merlant e Sophie Kauer.

L'album con le musiche del film conterrà anche dei brani inediti, come For Petra, della durata di otto minuti, che non si sente durante la visione nonostante la protagonista venga mostrata mentre lo sta componendo, e una suite per archi della durata di 15 minuti e suddivisa in tre movimenti.

Al centro della trama c'è Lydia, che vive con la compagna Sharon (Nina Hoss) e la loro figlia. La donna si sta preparando per incidere la quinta sinfonia di Gustav Mahler durante un atteso concerto dell'orchestra che ha diretto da un decennio. Lydia ha inoltre pubblicato un'autobiografia, ma la sua vita inizia a sfuggirle di mano quando le vengono rivolte alcune accuse che possono rovinare per sempre la sua carriera.

Todd Field è il regista del film, oltre ad averne scritto la sceneggiatura.