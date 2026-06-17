Tale e Quale Show, ore decisive per i giudici: quali sono i nomi ancora in gara

Ore decisive per la nuova giuria di Tale e Quale Show: tra conferme e sorprese si giocano i posti ancora disponibili. In corsa Siani, Pantani e Lamborghini, mentre Ferrini ha sostenuto il provino.

La nuova edizione di Tale e Quale Show entra nella fase decisiva per la composizione della giuria. Le prossime ore saranno determinanti per definire i nomi ancora in corsa, tra conferme e possibili sorprese che potrebbero ridisegnare l'assetto del talent condotto da Carlo Conti. Tra i profili valutati circolano diversi volti noti del panorama televisivo e dello spettacolo.

Tale e Quale Show: le novità della prossima stagione

È proprio il capitolo giuria a catalizzare l'attenzione principale. L'unica conferma certa dovrebbe essere Cristiano Malgioglio, ormai presenza centrale del programma e figura stabile anche nel ruolo di giudice ad Amici di Maria De Filippi.

Sul fronte delle uscite, dovrebbero lasciare il programma Giorgio Panariello e Alessia Marcuzzi. Il primo sarebbe atteso da un nuovo one man show sulle reti Mediaset nel periodo natalizio, mentre la conduttrice è impegnata con le riprese di The Traitors Italia per Prime Video, oltre a valutare nuovi progetti televisivi.

Tra i possibili ingressi restano forti i nomi di Elettra Lamborghini e Alessandro Siani, indicato come possibile erede della componente comica lasciata da Panariello. Il settimanale Chi rilancia anche la candidatura di Ubaldo Pantani, volto noto del GialappaShow e presenza fissa a Il Tavolo di Fabio Fazio.

Cristiano Malgioglio

Accanto alle novità sulla giuria, cambia anche la collocazione del programma. Tale e Quale Show dovrebbe infatti traslocare dal venerdì al mercoledì sera. Una scelta con cui la Rai punta a rafforzare una serata che negli ultimi mesi ha faticato a ottenere risultati solidi. Secondo alcune analisi, il mercoledì di Rai 1 sarebbe stato progressivamente alleggerito anche per favorire il traino verso Rai 2 e il successo di Stefano De Martino con Stasera tutto è possibile.

Anche sul fronte concorrenti iniziano a emergere nuove indiscrezioni. Per il giornalista Giuseppe Candela, avrebbe sostenuto il provino Maurizio Ferrini, pronto a riportare in scena il celebre personaggio della Signora Coriandoli, già presenza fissa a Il Tavolo.

Se confermato, Ferrini rappresenterebbe una scelta orientata soprattutto all'intrattenimento e alla comicità, sulla scia di concorrenti come Carmen Di Pietro o della coppia formata da Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli, molto apprezzati dal pubblico per la componente ironica più che per le performance vocali.

Al momento si tratta ancora di indiscrezioni e nessuna decisione è stata ufficializzata dalla Rai. Tuttavia, il quadro che emerge lascia pensare a una prossima edizione di Tale e Quale Show profondamente rinnovata e ricca di volti nuovi.