Palinsesti Rai 2026/2027: le novità sono poche, l'entusiasmo anche

Tra poche novità di palinsesto e una narrazione celebrativa, la presentazione della nuova stagione RAI 2026/ 2027 si inserisce in un contesto segnato da tensioni politiche interne e un clima esterno di minore fiducia verso l'azienda rispetto al passato

Eppure c'è stato anche un tempo in cui la RAI promuoveva una TV più sperimentale, lasciava spazio a idee innovative e lasciava crescere nel suo grande ventre autori e conduttori giovani. Certo, si obietterà, quello era anche il tempo in cui la RAI non aveva concorrenza.

Sia come sia, una cosa è chiara: quel tempo non è più.

La presentazione dei palinsesti RAI per la stagione 2026/2027 ha delineato un'offerta che punta sul consolidamento e sulla continuità con quanto il pubblico già conosce. Che detta in altri termini: il piano editoriale illustrato dall'AD Giampaolo Rossi ha davvero poche novità al suo interno e corrisponde, al netto degli aggiornamenti fisiologici di stagione, all'ultimo palinsesto conosciuto.

Una presentazione che, nota di contesto ma rilevante per la lettura complessiva dell'evento, si è svolta in un momento complesso, segnato poche ore prima dalle dimissioni in blocco della Commissione parlamentare di Vigilanza Rai, dopo quasi due anni di stallo istituzionale. Un elemento che ha inevitabilmente inciso sul contesto, contribuendo a definire un clima generale meno disteso di quello che forse si desiderava.

Immancabilmente anche il tono delle domande dei giornalisti è stato diverso dal solito, spesso più orientato oltre il perimetro strettamente editoriale.

Rai 1 amplia l'intrattenimento in prime time e rafforza i brand storici

Carlo Conti, conduttore del Tale e Quale Show

Il cuore dell'offerta resta ancora una volta la rete ammiraglia, che per la stagione 2026/2027 amplia il proprio spazio dedicato all'intrattenimento introducendo una terza serata fissa nella giornata del mercoledì, che si aggiunge agli appuntamenti del venerdì e del sabato sera.

La programmazione continua a ruotare attorno ai grandi brand del servizio pubblico, a partire da Affari Tuoi, che ripartirà il 6 settembre 2026 con Stefano De Martino alla conduzione. Il programma sarà accompagnato da uno studio completamente rinnovato a Milano, con la conferma nel cast di Herbert Ballerina e Martina Miliddi. Tra gli appuntamenti speciali è previsto anche lo spazio dedicato alla Lotteria Italia il 6 gennaio, che resta uno dei momenti tradizionali della stagione televisiva.

La componente musicale e in formato evento si rafforza ulteriormente, anzitutto con l'annuncio della RAI diventata broadcaster ufficiale dei Latin Grammy. A partire dall'11 e 12 settembre, poi, Antonella Clerici e Clementino saranno protagonisti di Suzuki Juke Box - La Notte delle Hit, una doppia serata in diretta dall'Inalpi Arena di Torino dedicata ai grandi successi degli anni Ottanta, Novanta e Duemila. Subito dopo, il 18 e 19 settembre, sarà la volta dei Music Awards, condotti da Carlo Conti e Vanessa Incontrada. Da segnalare anche le serate evento con Cesare Cremonini e Fiorella Mannoia.

Dal 23 settembre al 18 novembre 2026 la nuova stagione di Tale e Quale Show, che rappresenta una delle colonne storiche dell'intrattenimento Rai, ma che per questa stagione cambia collocazione e si sposta al mercoledì sera. Guadagnando già una nuova sfida: quella con Che tempo che fa di Fabio Fazio, promosso sul NOVE con una seconda prima serata.

Ballando con le stelle: un'immagine promozionale

Pochi giorni dopo, il 3 ottobre, prenderà il via Ballando con le Stelle, condotta da Milly Carlucci fino al 19 dicembre, con la conferma dello spin-off Ballando on the Road, ormai diventato parte integrante del progetto televisivo legato al talent.

Antonella Clerici sarà nuovamente al centro della programmazione autunnale anche con la settima edizione di The Voice Senior, in onda dal 9 ottobre al 13 novembre 2026, mentre nel mese di novembre, il 20 e il 27, Sal Da Vinci sarà protagonista di Meravigliosamente, due serate evento costruite attorno ai cinquant'anni di carriera dell'artista, con un racconto che attraversa idealmente il legame tra Napoli e New York.

Nel corso della stagione, inoltre, i tre principali quiz, confermati nel daytime e nell'access, approderanno in prima serata con appuntamenti speciali. Reazione a Catena, Affari Tuoi e L'Eredità diventeranno infatti eventi televisivi autonomi, collocati in prime time rispettivamente il 26 settembre, il 4 dicembre e l'11 dicembre, nell'ennesimo tentativo di valorizzazione del patrimonio di format consolidati ma anche di riempimento di serate altrimenti vacanti. La chiusura dell'anno sarà affidata, come da tradizione, a L'Anno che verrà, in onda il 31 dicembre da Palermo con Marco Liorni alla conduzione.

Nessun cambiamento neppure nel daytime, che vedrà tornare, in settimana, tutti gli appuntamenti che il pubblico ben conosce, dal mezzogiorno con Antonella Clerici al Paradiso delle signore, e nel weekend l'accoppiata Mara Venier (con Domenica In, che condurrà con Tommaso Cerno ed Enzo Miccio) e Francesca Fialdini.

Alberto Angela fa l'en plein con 5 programmi

Alberto Angela conduce "Meraviglie"

Una parte rilevante dell'offerta Rai resta legata ai programmi di Alberto Angela, presente con cinque appuntamenti distribuiti tra divulgazione e serate evento.

Il 27 settembre 2026 andrà in onda Lo spettacolo della conoscenza dal Colosseo, mentre il 4 ottobre sarà la volta dello Speciale San Francesco da Assisi, in occasione degli ottocento anni dalla morte del Santo Patrono d'Italia. E a proposito delle celebrazioni francescane: per l'occasione tornerà su Rai 1 anche Roberto Benigni.

Il 25 dicembre tornerà invece Stanotte a..., con un nuovo viaggio notturno tra musei e città, arricchito da ospiti e interventi di attori e personalità del mondo culturale.

Restano inoltre confermati Passaggio a Nord Ovest e Ulisse - Il piacere della scoperta, che continueranno a presidiare il racconto divulgativo cominciato nelle precedenti stagioni.

Sanremo 2027 e la nuova fase del Festival

Locandina di Stefano De Martino

Il primo approccio del pubblico con la kermesse firmata De Martino ci sarà già il 18 dicembre, quando andrà in onda Sarà Sanremo, condotto dallo stesso direttore artistico dal Teatro del Casinò della cittadina ligure.

Il Festival vero e proprio è stato confermato dal 16 al 20 febbraio 2027 e vedrà Stefano De Martino salire sul palco tutte le sere come conduttore e direttore artistico, ruolo che, come appreso, gli spetterà per due anni almeno.

Il lavoro di selezione è già in corso, con oltre cinquecento brani già arrivati all'attenzione della direzione artistica, nonostante tra le ipotesi circolate ci sarebbe proprio quella di ridurre il numero delle canzoni in gara, oltre alle comparsate Vip, per ridurre i tempi della diretta.

Proprio "l'operazione Sanremo" è uno dei fiori all'occhiello di questa direzione, con l'AD Rossi che ha addirittura definito il passaggio di consegne tra Carlo Conti e il conduttore partenopeo "una delle pagine più belle della RAI". Si esagera, naturalmente, ma la frase, per quanto iperbolica, è utile a comprendere quanto De Martino, che con i suoi nemmeno 37 anni è il conduttore più giovane di Rai 1, sia ormai l'uomo simbolo di questa RAI.

Rai 2 è ancora la rete della "sperimentazione" (che non trova pace)

Belve: Francesca Fagnani in studio

Se Rai 1 resta il perno della strategia, Rai 2 si conferma invece come la rete più dinamica sul fronte della sperimentazione dell'offerta. Detta in altri termini: è ancora la rete senza un'identità forte.

La stagione del prime time si apre con Party Angels by High Life, un docu-reality in onda il 14 e il 21 settembre, che racconta il mondo della nightlife internazionale tra Ibiza e il Samsara Beach, con la presenza di figure come Gianluca Vacchi e Bob Sinclar.

Dal 22 settembre al 13 ottobre tornerà anche Boss in Incognito con Elettra Lamborghini, subito dopo, dal 12 ottobre al 9 novembre, debutterà Formidabile, un programma in cinque serate dedicato ai programmi e ai personaggi cult della storia di Rai 2, con la conduzione di Elenoire Casalegno.

Dal 20 ottobre al 1° dicembre tornerà anche Belve, ormai uno dei format più identitari della rete, condotto da Francesca Fagnani (che risulta ancora in lizza per Chi l'ha visto), con la conferma dello spin-off Belve Crime (di cui non si conosce però l'esatto numero di puntate).

Sul fronte dell'approfondimento e dell'informazione, Rai 2 registra una profonda riorganizzazione. Dal 14 settembre Salvo Sottile guiderà la nuova stagione di Ore 14, mentre dal 24 settembre prenderà il via anche la versione serale, Ore 14 Sera, collocata nella prima serata del giovedì.

Dal 5 ottobre debutterà inoltre 2 di Picche, la nuova striscia quotidiana firmata da Tommaso Cerno, che il pubblico ritroverà poi la domenica su Rai 1 al fianco di Mara Venier.

Tra le novità maggiori della seconda rete c'è anche la promozione lampo di Vittorio Brumotti alla prima serata con Ultima Chiamata, in partenza il 21 dicembre su Rai 2, un racconto itinerante attraverso l'Italia dedicato a storie di comunità e percorsi di rinascita.

Rai 3 tra inchiesta, servizio pubblico e nuovi asset dell'approfondimento

Chi l'ha visto? - Federica Sciarelli conduce il programma di RaiTre.

La domanda che tutti si fanno è: chi condurrà Chi l'ha visto ora che Federica Sciarelli ha lasciato dopo 18 anni? La risposta è che la RAI ancora non lo sa, ma una cosa è certa, e l'ha detta lui stesso nel corso della presentazione: dal 16 settembre non ci sarà Stefano Coletta dietro la scrivania in studio. E proprio l'ex direttore dell'Intrattenimento ha fornito un indizio importante: cercare un doppione della Sciarelli sarebbe cosa vana e fallimentare, quindi aspettatevi qualcuno con un profilo diverso dal suo.

Per Rai 3 però ci sono altre ottime notizie. Anzitutto il ritorno, dopo 14 anni, di Carlo Lucarelli con Blu Notte - Misteri italiani, in onda da sabato 19 settembre alle 21:30, poi quello di Geppy Cucciari, dal 22 ottobre, con quel gioiellino che è Splendida Cornice. E poi la scampata cancellazione di un'altra delle trasmissioni più sorprendenti degli ultimi anni, Via dei matti n°0 di Stefano Bollani e Valentina Cenni.

La stagione del terzo canale si aprirà con il ritorno di PresaDiretta, condotto da Riccardo Iacona e in onda la domenica alle 20:30 a partire dal 13 settembre. Il lunedì sera, dal 14 settembre alle 21:20, torna invece a sopresa Lo Stato delle Cose, condotto da Massimo Giletti, dato, lo scorso inverno, già per cancellato per sempre dai palinsesti RAI.

Sigfrido Ranucci

Il martedì sera, sempre alle 21:20, dal 22 settembre torna Filorosso con Antonino Monteleone, mentre il mercoledì sera spetta di diritto a Chi l'ha visto. Altro ritorno graditissimo, la domenica sera dalle 20:30, dall'8 novembre, torna anche Report con Sigfrido Ranucci, che si prepara a una stagione particolarmente significativa in vista del trentesimo anniversario della trasmissione.

Il 24 novembre, sempre in prima serata il martedì, torna invece Amore Criminale, condotto da Veronica Pivetti, dedicato al racconto delle storie di femminicidio e violenza di genere. Il sabato sera, dal 28 novembre alle 21:30, torna Petrolio, il programma ideato e condotto da Duilio Giammaria, che si presenta con un nuovo progetto editoriale pur mantenendo la propria identità legata al racconto di approfondimento e inchiesta.