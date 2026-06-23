Tale e Quale Show: Elettra Lamborghini entra in giuria, la scelta di Carlo Conti

Elettra Lamborghini entra ufficialmente nella giuria di Tale e Quale Show 2026: la scelta di Carlo Conti cambia il volto del talent di Rai 1 tra conferme storiche e possibili nuovi ingressi.

Colpo di scena a Tale e Quale Show. Carlo Conti ha deciso di rinnovare la giuria del talent di Rai 1 puntando su un volto molto pop e già protagonista della stagione televisiva: Elettra Lamborghini. L'ingresso della cantante e showgirl segna una svolta nel cast del programma dedicato alle imitazioni, in vista della nuova edizione prevista per settembre 2026. Tra conferme e addii, il tavolo dei giudici si prepara a cambiare volto in modo significativo.

Giuria rinnovata a Tale e Quale Show: le scelte di Carlo Conti

Durante le registrazioni di Tim Summer Hits, come si vede da diversi video condivisi sui social, la nuova edizione di Tale e Quale Show porterà con sé un importante cambiamento nel parterre dei giudici. Carlo Conti ha infatti rivelato in diretta che Elettra Lamborghini sarà nella giuria del programma. Per la showgirl e cantante si tratta di un passaggio significativo all'interno della sua presenza televisiva, che nell'ultimo anno si è intensificata tra conduzioni e ospitate in diversi programmi di punta della Rai.

Al momento l'unica presenza certa in giuria resta quella di Cristiano Malgioglio, ormai volto consolidato del talent show. Sul fronte delle uscite, invece, non sono stati riconfermati Giorgio Panariello, passato a Mediaset dopo otto anni nel programma, e Alessia Marcuzzi, entrata nel cast nel 2024.

Carlo Conti, conduttore del Tale e Quale Show

L'ingresso in giuria rappresenta per Elettra Lamborghini un ulteriore passo in una stagione televisiva particolarmente intensa. La cantante ha infatti ampliato la sua presenza sul piccolo schermo partecipando a progetti di grande visibilità come l'Eurovision Song Contest, dove ha affiancato Gabriele Corsi, oltre alla conduzione di Boss in Incognito, The Unknown - Fino all'ultimo bivio e de La Notte dei Serpenti, in onda su Rai 1 il 5 settembre.

Resta ancora aperta la partita per il terzo giudice della nuova edizione. Tra i nomi più forti circolati figura quello di Alessandro Siani. In alternativa, secondo quanto riportato anche dal settimanale Chi, sarebbe in corsa Ubaldo Pantani, volto noto del GialappaShow e presenza fissa a Che tempo che fa di Che tempo che fa. La giuria definitiva verrà svelata nelle prossime settimane, mentre cresce l'attesa per conoscere il cast della nuova edizione del talent di Rai 1.