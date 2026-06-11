Tale e Quale Show rivoluziona la giuria: Elettra Lamborghini al posto di Alessia Marcuzzi?

La prossima stagione di Tale e Quale Show potrebbe segnare una delle rivoluzioni più importanti degli ultimi anni. Tra indiscrezioni e trattative ancora non confermate, la giuria del programma di Carlo Conti sarebbe pronta a cambiare volto, con il possibile addio di Alessia Marcuzzi e Giorgio Panariello e l'arrivo di Elettra Lamborghini ed Enrico Brignano tra i nomi più caldi per la sostituzione.

Per la Marcuzzi la situazione resta incerta: la sua presenza nella prossima edizione non sarebbe stata confermata e la produzione starebbe valutando diverse alternative, mentre il format storico del venerdì sera Rai 1 si prepara a una possibile trasformazione del panel dei giudici.

Tra i nomi più forti circolati nelle ultime settimane spiccano quelli di Bianca Guaccero ed Elettra Lamborghini. Secondo quanto riportato dal portale Spyit, sarebbe proprio la cantante in pole position per prendere il posto della Marcuzzi, affiancando così Cristiano Malgioglio nella giuria.

Carlo Conti e Alessia Marcuzzi

Panariello verso Mediaset e possibile cambio di programmazione per lo show

Non sarebbe finita qui. Anche Giorgio Panariello sarebbe vicino all'addio al programma: il comico toscano ha infatti accettato una proposta da Mediaset dove potrebbe essere coinvolto in nuovi progetti televisivi, incluso un one man show previsto per le festività natalizie.

Parallelamente, si parla anche di una possibile rivoluzione nel palinsesto Rai: Tale e Quale Show potrebbe non andare più in onda il venerdì sera, ma essere spostato al mercoledì, uno slot storicamente meno competitivo e spesso occupato da film o repliche. Una scelta che, se confermata, segnerebbe un cambio strategico importante per Rai 1 nella gestione della prima serata autunnale.