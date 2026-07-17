Tale e Quale Show 2026, Carlo Conti svela il cast: tutti i 12 concorrenti

Il varietà di Rai 1 torna con un nuovo appuntamento in palinsesto e un cast formato da volti della televisione, musica e spettacolo. Tra i protagonisti Anna Pettinelli, Jasmine Carrisi, Paola Perego e Flavio Insinna.

Carlo Conti ha finalmente svelato il cast di Tale e Quale Show 2026. Con un annuncio sui social il conduttore ha ufficializzato i 12 concorrenti della nuova edizione, mettendo fine alle indiscrezioni circolate negli ultimi giorni. Tra conferme, debutti e grandi ritorni, il programma si prepara a una stagione ricca di novità.

La nuova edizione del varietà di Rai 1 partirà mercoledì 23 settembre, con un importante cambio di programmazione: Tale e Quale Show lascerà lo storico appuntamento del venerdì sera. Tra le conferme tornano anche Flavio Insinna e Gabriele Cirilli, mentre tra le novità spicca l'arrivo di Anna Pettinelli, che dopo aver lasciato il ruolo di professoressa di canto ad Amici, si prepara a una nuova sfida televisiva.

Da Anna Pettinelli a Jasmine Carrisi: tutti i protagonisti del nuovo Tale e Quale Show

Paola Perego - conduttrice televisiva, volto storico della Rai e della televisione italiana.

- conduttrice televisiva, volto storico della Rai e della televisione italiana. Maddalena Corvaglia - showgirl e conduttrice, nota anche per la sua esperienza a Striscia la Notizia.

- showgirl e conduttrice, nota anche per la sua esperienza a Striscia la Notizia. Roberta Morise - conduttrice televisiva e cantante.

- conduttrice televisiva e cantante. Selma - cantante e vincitrice del talent Dalla strada al palco.

- cantante e vincitrice del talent Dalla strada al palco. Anna Pettinelli - conduttrice radiofonica e televisiva, ex professoressa di canto ad Amici.

- conduttrice radiofonica e televisiva, ex professoressa di canto ad Amici. Jasmine Carrisi - cantante, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso.

- cantante, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso. Andrea Perroni - attore, comico e imitatore.

- attore, comico e imitatore. Stefano Meloccaro - giornalista e volto televisivo legato soprattutto al mondo dello sport.

- giornalista e volto televisivo legato soprattutto al mondo dello sport. Max Paiella - comico, musicista e imitatore.

- comico, musicista e imitatore. Vladimir Randazzo - attore e artista.

- attore e artista. Flavio Insinna (conduttore, attore e volto storico della televisione italiana) in coppia con Gabriele Cirilli (comico, attore e protagonista di numerosi programmi televisivi).

Alessandro Siani

Tale e Quale Show, cambia la giuria: arrivano Elettra Lamborghini e Alessandro Siani

La nuova stagione di Tale e Quale Show non porterà soltanto un cambio di giorno nella programmazione, ma anche importanti novità nella giuria. Carlo Conti aveva già anticipato durante Tim Summer Hits l'arrivo di Elettra Lamborghini nel ruolo di giudice.

Secondo quanto riportato da Tv Sorrisi e Canzoni, tornerà anche Cristiano Malgioglio, mentre il terzo componente della giuria sarà l'attore e comico napoletano Alessandro Siani. Le nuove entrate prenderanno il posto di Giorgio Panariello, che dopo otto anni nel programma è passato a Mediaset, e di Alessia Marcuzzi, entrata nella giuria nel 2024.