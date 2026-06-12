Stefano De Martino vs. Gerry Scotti: chi ha davvero vinto nella stagione tv?

Ben 245 scontri diretti da settembre 2025 a fine maggio 2026, con una prima parte dominata dalla Ruota della Fortuna e una 2a parte che ha visto una clamorosa rimonta di Affari Tuoi. Ma in sovrapposizione, chi ha vinto più sfide?

L'estate sta iniziando e la sfida delle sfide tv se ne va, canterebbero i Righeira al cospetto di Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna. Questo perché Stefano De Martino è pronto ad andare in vacanza domenica 19 luglio con l'ultima puntata stagionale del programma Rai, a differenza di un Gerry Scotti murato vivo a Cologno Monzese insieme alla sua Ruota che gira ininterrottamente dallo scorso 14 luglio 2025, quando l'access prime time di Canale5 venne conquistato dal 69enne conduttore con ascolti stupefacenti. L'estate scorsa mamma Rai andò beatamente in vacanza giocandosi ancora una volta la carta Techetechetè, da almeno un paio di stagioni in affanno, lasciando così inopinatamente spazio libero alla concorrenza Mediaset, che ne approfittò e prese il largo.

A pagarne le conseguenze, inevitabilmente, è stato proprio Affari Tuoi, l'anno prima trionfatore rispetto a Striscia la Notizia. Tornato in onda il 2 settembre 2025, Stefano De Martino ha per la prima volta assaporato il sapore della sconfitta al cospetto di un Gerry Scotti inebriato dal ritrovato successo, con il ricco access prime time di Rai1 nettamente battuto dalla concorrenza dopo anni di facile dominio. Ma da quel lontano 2 settembre 2025 al 31 maggio 2026, chi ha avuto la meglio tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna?

Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna, durate e sovrapposizioni

Stefano De Martino alla conduzione di Affari tuoi

Sul social X c'è chi ne ha tenuto il conto mensile, l'esperta Auditel Mari, guardando esclusivamente alla sovrapposizione, ovvero il tempo in cui Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna sono andati in onda contemporaneamente. Questo perché è praticamente impossibile trovare due programmi che inizino e finiscano nello stesso momento, con eventuali vantaggi legati alla chiusura e/o apertura anticipata di uno rispetto all'altro. Da quando La Ruota della Fortuna ha iniziato a sbancare l'Auditel l'access prime time di Canale5 si è sempre più allungato, arrivando a sforare le ore 22, mentre Rai1 ha provato a frenare tale deriva chiudendo tra le 21:30 e le 21:40. Se il 14 luglio del 2025 la prima puntata della nuova Ruota durava 52 minuti, pubblicità escluse, quella del 31 maggio 2026 è arrivata ai 65 minuti, sempre spot esclusi, rispetto ai 55 minuti di Affari Tuoi.

9 mesi di battaglie quotidiane, chi ha vinto?

Gerry Scotti

Sulla scia di una caldissima estate Gerry Scotti ha chiuso il 2025 in modo trionfale. Nel mese di settembre La Ruota della Fortuna ha battuto Affari Tuoi in sovrapposizione in 25 occasioni su 26, per poi salire nel mese di ottobre a 27 trionfi e a due sole sconfitte. Con novembre Canale5 ha fatto en plein, con 26 vittorie su 26 scontri diretti, mentre a dicembre Affari Tuoi ha vinto 3 scontri, perdendone però 26.

Ma è con gennaio 2026 che la musica improvvisamente cambia. La Ruota della Fortuna è nel frattempo sbarcata persino in prima serata, con Scotti moltiplicato su Canale5 grazie al ritorno di Chi vuol essere milionario. E i primi segnali di stanchezza iniziano a farsi sentire.

Nel primo mese del nuovo anno la Ruota vince 18 scontri diretti contro Affari Tuoi e ne perde 13, in sovrapposizione. Un primo campanello d'allarme che diventa realtà nel mese di febbraio, quando Stefano De Martino mette la freccia: 16 vittorie rispetto alle 5 di Gerry Scotti. La forbice diventa sempre più ampia con il mese di marzo, quando Affari Tuoi conquista il primato in 21 occasioni, rispetto alle 5 della Ruota, diventate addirittura 24 nel mese di aprile, rispetto alle 4 di Canale5.

Con maggio la situazione rimane più o meno invariata, con un 23-6 a favore di Rai1. In pochi mesi c'è così stata una clamorosa rimonta da parte di Stefano De Martino, che non a caso ha cambiato Affari Tuoi in corsa, con l'inserto comico di Herbert Ballerina e le coreografie di Martina Miliddi, ex ballerina ad Amici di Maria.

Vince la Ruota, ma Affari Tuoi ha rimontato e ribaltato

Stefano De Martino alla conduzione di Affari tuoi

Pallottoliere alla mano, su 245 sfide dirette dal 2 settembre 2025 al 31 maggio 2026, in sovrapposizione Affari Tuoi ne ha vinte 103 e La Ruota della Fortuna ben 142. Ma "l'annata" si può e si deve dividere in due, con una prima metà dominata da Scotti (104 vittorie e solo 6 sconfitte da settembre al 31 dicembre 2025) e una seconda metà che ha visto De Martino rimontare (97 vittorie e 38 sconfitte dal 1 gennaio al 31 maggio 2026) e ribaltare il tavolo.

Da anni non si vedeva nulla di simile, con due programmi in grado di sfondare quotidianamente il 50% di share complessivo. Questo vuol dire che ogni sera una tv accesa su 2 in Italia è sintonizzata su Affari Tuoi o su La Ruota della Fortuna, con Pier Silvio Berlusconi 11 mesi fa riuscito ad estrarre un inatteso colpaccio da un cilindro che si pensava vecchio e difficilmente rinnovabile. Sbagliando. Perché la nuova Ruota di Scotti e Samira Lui ha da subito colpito i telespettatori, crescendo puntata dopo puntata, tanto da non andare mai in vacanza. Ma le farà bene, a lungo andare?

Pacchi in vacanza, Ruota che gira tutta l'estate

Samira Lui a La ruota della fortuna

L'estate 2026 vedrà ancora una volta la Ruota girare, rischiando seriamente l'abuso di un format resuscitato ma senza ombra di dubbio ripetitivo, con la prossima super sfida ad Affari Tuoi che nel mese di settembre potrebbe partire affaticata causa fiatone di un mese di agosto che vedrà Marco Liorni sostituire eccezionalmente Stefano De Martino con ad un'Eredità inedita, versione Summer Edition. Gerry Scotti riuscirà a ripetere l'exploit dell'estate 2025 contro un nuovo competitor? E soprattutto, dopo 14 ininterrotti mesi di messa in onda avrà l'energia necessaria per contrastare i famigerati pacchi tornati dalle vacanze estive?