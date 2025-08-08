Tale e Quale Show allarga il cast: tra i nuovi "concorrenti" anche un popolare volto di Un posto al sole

La polemica per i provini ha acceso il dibattito, ma Carlo Conti rilancia con un'idea inedita per Tale e Quale Show: tre attrici pronte a trasformarsi in imitatrici per una sera.

Il cast dei concorrenti della nuova edizione di Tale e Quale Show è stato annunciato da Carlo Conti pochi giorni fa e, come spesso accade, non sono mancate le polemiche da parte di chi ha sostenuto il provino senza poi essere selezionato. Tra le voci più critiche si è fatta sentire quella di Nadia Rinaldi, che sui social ha espresso tutta la sua amarezza.

L'idea di Carlo Conti: l'imitatore per una notte

A quanto pare, però, il conduttore non sarebbe rimasto indifferente alle critiche e starebbe pensando a una novità assoluta per il format: la figura dell'imitatore per una notte, sul modello del "ballerino per una notte" già sperimentato in Ballando con le stelle.

Le tre attrici pronte a salire sul palco

Secondo quanto rivelato dal settimanale Oggi, Carlo Conti avrebbe già in mente tre possibili protagoniste di questa nuova formula: Nadia Rinaldi, l'attrice Serena Grandi e Nina Soldano, volto storico di Un posto al sole nei panni di Marina Giordano.

Nina Soldano in una scena di Un posto al sole

Un'idea che incuriosisce, soprattutto perché sia la Grandi che la Soldano si erano apertamente schierate a fianco della Rinaldi, condividendone la delusione e criticando la gestione delle selezioni. Un dettaglio che lascia pensare che la polemica possa aver contribuito a far nascere questa novità.

La polemica social di Nadia Rinaldi

"Ma perché a noi professionisti ci convocate a fare i provini, quando è già tutto pianificato?", aveva scritto l'attrice romana. "Nonostante il dispiacere e la delusione... sappiate che non perderò mai l'autostima e la consapevolezza di aver dedicato tutta la mia vita a questa meravigliosa professione!"

E aveva poi concluso: "Convocati, selezionati e con devozione e umiltà mettendo a servizio tutta la professionalità, ad oggi trentennale, ci si aspetta un po' di rispetto! Meritocrazia zero, periodico elevato all'ennesima potenza!"

La replica di Serena Grandi e Nina Soldano

"Hai ragione Nadia, è tutto un circolino e soprattutto sono sempre inesorabilmente gli stessi", erano state le parole della Grandi. A lei si era accodata l'attrice di Un posto al sole: "È sempre stato così, ma ora è tutto troppo esagerato".

Il Cast e quando inizia Tale e Quale show

Il programma di Carlo Conti tornerà tra poco più di un mese, la nuova stagione, la quindicesima del format, andrà in onda a partire da venerdì 26 settembre, sempre in prima serata su Rai 1. Ecco il cast che parteciperà al programma