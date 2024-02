Sylvester Stallone: 'Sono troppo brutto per fare Ken, ma Ryan Gosling è perfetto come nuovo Rambo'

Sylvester Stallone, apparso di recente in un episodio del Tonight Show, ha dato a Ryan Gosling la sua benedizione per interpretare il nuovo Rambo in un potenziale revival dell'iconico franchise d'azione. Stallone ha interpretato il veterano delle forze speciali dell'esercito degli Stati Uniti in cinque film. Il primo Rambo è uscito nel 1982, l'ultimo capitolo (con molta probabilità), Rambo: Last Blood risale al 2019.

"Ho incontrato Ryan Gosling a una cena", ha esordito Stallone. "Ovviamente siamo opposti. Ha un bell'aspetto. Io no. Sul serio! Potreste immaginarmi come Ken? Non funzionerei affatto."

Rambo 5: Sylvester Stallone in una foto del film

Il divo ha proseguito: "Ryan mi ha detto, 'Ero affascinato da Rambo e andavo a scuola vestito da Rambo. La gente mi prendeva in giro, ma non mi interessava. Me ne andavo in giro come Rambo.' Continuava a parlarmi del suo interesse nei confronti del personaggio e ho pensato che fosse interessante. Se mai dovessi passare il testimone, lo passerei a lui perché ama il personaggio".

Naturalmente Stallone ha messo le mani avanti sulla questione dell'aspetto, specificando: "Io scommetterei su di lui, ma non so se qualcuno si lamenterebbe dicendo che è troppo bello per essere Rambo".

Cosa ne pensa di Rambo Ryan Gosling?

In passato, Ryan Gosling aveva espresso pubblicamente il suo fascino nei confronti di Rambo. Nel 2011 aveva dichiarato a Jay Leno: "Pensavo persino che la mia faccia assomigliasse a quella di Sylvester Stallone e ho messo un mucchio di coltelli da bistecca nel mio kit Fisher-Price Houdini. L'ho portato a scuola il giorno dopo e li ho lanciati a tutti i bambini durante la ricreazione."

Le premesse ci sono tutte. Se mai un reboot di Rambo arrivasse, sappiamo già chi potrebbe essere il miglior candidato per prendere il posto di Sylvester Stallone.