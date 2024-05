Sylvester Stallone, all'asta una collezione di orologi dal valore di 6 milioni di dollari

La star di Rocky ha deciso di mettere in vendita alcuni oggetti di valore in suo possesso.

Sylvester Stallone ha deciso di separarsi da alcuni dei suoi amati orologi. La star ha deciso di mettere all'asta 11 orologi di lusso della sua collezione privata da Sotheby's New York il prossimo 5 giugno. Tra gli orologi che Stallone ha deciso di mettere in vendita anche un Patek Philippe Grandmaster Chime estremamente raro, considerato una vera e propria chicca dagli appassionati collezionisti e originariamente venduto per la cifra di 2,5 milioni di dollari.

Sarà la prima volta che un Grandmaster Chime verrà messo in vendita in un'asta commerciale, oltretutto posseduto da Stallone. Un fascino che attirerà un notevole interesse intorno all'oggetto. Nel 2019, un modello unico in acciaio di Grandmaster Chime venne venduto ad un'asta benefica Only Watch per la cifra record di 31 milioni di dollari. Il Grandmaster Chime di Stallone è stimato tra i 2,5 milioni e i 5 milioni di dollari ma è probabile che il prezzo salga durante l'asta.

Sylvester Stallone sul set del suo The Expendables

Occasione unica

La messa in vendita di un Grandmaster Chime posseduto da Sylvester Stallone è un'occasione rara anche per gli acquirenti più ricchi. In un video pubblicato su YouTube, Sly ha raccontato di essere riuscito ad acquistare il Grandmaster Chime nuovo di zecca dopo aver fatto personalmente appello al consiglio di Patek, che l'ha ritenuto degno dell'acquisto. Originariamente, Stallone afferma di averlo acquistato nelle vesti di collezionista perché lo considera 'un'opera d'arte' come un quadro di Monet, sostenendo di essersi sentito realizzato possedendolo.

Se Stallone ritiene quell'orologio un'opera d'arte perché ha deciso di venderlo? L'attore ha spiegato il suo punto di vista:"Pensavo di custodirlo e tenerlo per sempre ma non è il mio modo d'essere. Tendo a godermi le cose e poi mi piace condividerle". L'interprete di Rocky non ha mai indossato l'orologio, che si presenta nel suo imballaggio originale, con tanto di documenti e una lussuosa scatola in cui è inciso il nome dell'attore. L'orologio è in oro bianco, con 20 complicazioni sui due lati. Tra le funzionalità incluse ci sono un calendario perpetuo e cinque diverse modalità di suoneria.