Tulsa King: ecco il nuovo look di Sylvester Stallone nella Stagione 2: 'Sono abbastanza gangster?'

Cambio di look per la star della serie Paramount+, pronto a fare ritorno con la seconda stagione

La seconda stagione di Tulsa King è in fase di produzione e Sylvester Stallone ha condiviso nuove immagini dal set. Con un look elegantissimo nei suoi nuovi abiti, l'attore chiede ai propri fan se sia "abbastanza gangster".

Su Instagram, Stallone ha condiviso un'immagine in cui appare in abito gessato con gli occhiali da sole sul viso e una sigaretta in bocca. Nella didascalia del post, che ha raccolto più di 405.000 like in pochi giorni, l'attore ha scritto: "Don't F*** with Dwight".

Stallone ha poi condiviso un'altra coppia di immagini dal set in cui chiede: "È abbastanza gangster?". In una foto lo si vede abbottonarsi una camicia, mentre un'altra mostra diverse paia di scarpe, ognuna dotata di soletta che mostra il suo soprannome "Sly".

"Ho sempre voluto interpretare un gangster", aveva detto Stallone a proposito del suo ruolo in Tulsa King in una precedente intervista. "Ma volevo interpretare un gangster unico che non si comporta come un gangster o almeno non quando lo si incontra. In realtà è un tipo a cui piace collaborare. Mi sono ispirato a La metamorfosi di Franz Kafka. E se ci si svegliasse e si facesse una professione diversa, ma con la stessa personalità?"

Quando uscirà la Stagione 2?

Creata da Taylor Sheridan (Yellowstone), Tulsa King ha debuttato su Paramount+ nel 2022. La serie è interpretata da Sylvester Stallone nel suo primo ruolo da protagonista in una serie televisiva. Stallone interpreta Dwight "Il Generale" Manfredi, un capo mafia che, dopo essere uscito di prigione, vuole creare un nuovo impero a Tulsa. Stallone è anche produttore esecutivo della serie insieme a Sheridan, Terence Winter, David C. Glasser, Ronald Burke, David Hutkin, Bob Yari, Allen Coulter e Braden Aftergood.

Oltre a Stallone nel ruolo principale, Tulsa King è interpretato anche da Andrea Savage, Martin Starr, Jay Will, Max Casella, Domenick Lombardozzi, Vincent Piazza, A.C. Peterson, Garrett Hedlund, A.C. Peterson e Dana Delany. Sono stati rivelati anche alcune new entry per la seconda stagione: Neal McDonough interpreterà un cattivo chiave nella nuova stagione. Tra le altre new entry segnalate figurano Frank Grillo, Annabella Sciorra e Tatiana Zappardino.

La nuova stagione debutterà su Paramount+ ma manca ancora una data d'uscita ufficiale.