Sylvester Stallone, la star di Rocky mostra ai fan l'incredibile collezione di sceneggiature

La storia di Sylvester Stallone nelle vesti di sceneggiatore nasce nei primi anni '70 e nel 1976 la futura star riesce a convincere una produzione a realizzare Rocky, il film che aprirà a Sly le porte del successo e che lo renderà famoso in tutto il mondo. La sceneggiatura di Rocky è senza dubbio la più importante nella sua lunga carriera ma alla scrittura Stallone è legato in maniera particolare anche da una collezione privata davvero incredibile.

In un video pubblicato sui social, Stallone ha mostrato ai propri fan l'incredibile numero di script che conserva nella sua libreria casalinga:"Nonostante tutto il dolore che scrivere mi ha causato lungo la mia carriera, sono grato per dove mi ha portato oggi. Senza di essa, non ci sarebbe mai stato Rocky. La persistenza paga, continuate a lottare".

Libreria di sceneggiature

Nella clip su Instagram, Sylvester Stallone è nel suo studio e si rivolge ai propri fan svelando alcuni dettagli della stanza:"Parlando di oggetti da collezione, credeteci o no, il mio preferito è quello che mi ha causato più dolore, ovvero la scrittura. Tutti questi [indicando i libri sullo scaffale] sono letteralmente tutti i diversi film che ho scritto. [...] Ed è per questo che sono qui. Non è perché ho sollevato pesi o fatto esercizi, ho letteralmente insistito, insistito nell'ignoto. Non sono nato sceneggiatore, non sono mai stato un bravo sceneggiatore ma la persistenza paga e alla fine quelle parole hanno portato a Rocky".

Sylvester Stallone è conosciuto in tutto il mondo per il ruolo del pugile Rocky Balboa nel film nel franchise Rocky composto da sei film, e negli spin-off Creed con protagonista Michael B. Jordan. L'attore è conosciuto anche per aver interpretato il combattente reduce dal Vietnam John Rambo, in cinque film dal 1982 al 2019. Nel 2023, Sylvester Stallone è tornato a recitare nel quarto film del franchise de I mercenari, al fianco di altre star 'picchiaduro' come Dolph Lundgren, Tony Jaa, Jason Statham e Randy Couture.