Sylvester Stallone scrive i messaggi che le figlie usano per rompere coi fidanzati

Sylvester Stallone instancabile nel lavoro come nella vita privata. Il reality The Family Stallone, disponibile su Paramount+, ha messo in luce aspetti inediti del divo in veste di marito e padre (protettivo) delle tre figlie Sophia, Sistine e Scarlet. Di recente, Sistine e Sophia hanno rivelato nel corso del podcast Giggly Squad che i messaggi usati per rompere coi fidanzati sono scritti proprio dal celebre genitore.

Tulsa King: Sylvester Stallone in una scena

"Mio padre è un esperto quando si tratta delle nostre vite sentimentali, in così tante aree", ha spiegato Sistine Stallone. "Scrive la maggior parte dei messaggi che usiamo per rompere". Sophia ha aggiunto: "Consiglio vivamente alle ragazze di andare al loro papà e chiedergli di scrivere un messaggio di rottura perché gli uomini conoscono gli uomini".

"E non si arrabbiano mai per essere state oneste", ha detto Sistine, parlando della reazione dei malcapitati lasciati per messaggio. "Ci diciamo, 'Oh, questo è un bravo ragazzo. Lo porteremo a casa.' E nostro padre è sempre scostante. Lui sta in un angolo, non dice niente... lo fa per intimidirli. Gli ho chiesto, 'Perché ti comporti così?' E lui, 'Posso dire entro i primi quattro minuti dall'incontro se un ragazzo durerà o meno, quindi non perdo tempo. E ha ragione ogni volta". Sophia ha aggiunto: "Gli piacciono solo i fidanzati di nostra sorella, Scarlet".

Circondato dalle donne

Paramount+ ha annunciato il rinnovo di The Family Stallone per una seconda stagione. Il reality segue il divo che, dopo aver interpretato alcuni dei personaggi più leggendari della storia del cinema, ha fornito alle telecamere l'accesso a quello che considera il più grande ruolo della sua vita: il papà. Tra gli episodi più divertenti della prima stagione, quello in cui Sylvester Stallone ha minacciato di "distruggere la casa" dopo che la figlia si è finta incinta per scherzo.