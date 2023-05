The Family Stallone 2: Paramount+ annuncia la seconda stagione della docuserie di successo

Paramount+ ha annunciato oggi che la nuova docuserie su una delle famiglie più famose di Hollywood intitolata The Family Stallone avrà ufficialmente una seconda stagione: sui social i fan hanno espresso il loro entusiasmo per il ritorno dello show con il candidato all'Oscar Sylvester Stallone, la moglie Jennifer Flavin Stallone e le figlie Sophia, Sistine e Scarlet.

La prima stagione, che ha debuttato il 18 maggio, è disponibile in streaming su Paramount+ in Italia, oltre che negli Stati Uniti, in Canada, in America Latina, in Brasile, nel Regno Unito e in Australia con altri mercati internazionali a seguire. Le riprese della seconda stagione inizieranno nel corso dell'anno.

Locandina di The Family Stallone

Dopo aver interpretato alcuni dei personaggi più leggendari della storia del cinema, il tre volte candidato all'Oscar Sylvester Stallone è pronto a dare accesso alle telecamere a quello che considera il più grande ruolo della sua vita: il papà. Questa nuova serie con protagoniste le tre figlie, la moglie e lo stesso Stallone ci farà sedere al tavolo di una delle famiglie più famose di Hollywood.

The Family Stallone è prodotto da MTV Entertainment Studios, con Benjamin Hurvitz e Nadim Amiry come produttori esecutivi. Julie Pizzi, Farnaz Farjam e Jonathan Singer sono produttori esecutivi per la Bunim-Murray Productions, mentre Chris Ray e Jason Williams sono produttori co-esecutivi.