Sylvester Stallone avrà il suo documentario su Netflix dopo il successo di Arnold

Sylvester Stallone avrà un documentario sulla sua carriera prodotto da Netflix. Dopo il successo dell'operazione Arnold, lo streamer fa il bis con l'altra star action più amata del grande schermo. Il nuovo documentrio che farà luce sui successi, ma anche sul privato di Stallone, sarà diretto da Thom Zimny ​​(Springsteen on Broadway) e uscirà a novembre.

"Per quasi 50 anni, Sylvester Stallone ha intrattenuto milioni di persone con personaggi iconici e franchise di successo, da Rocky a Rambo a The Expendables. Questo documentario retrospettivo offre uno sguardo intimo all'attore-sceneggiatore-regista-produttore candidato all'Oscar, mettendo in parallelo la sua storia ispiratrice con i personaggi immortali a cui ha dato vita" si legge nella presentazione di Netflix.

Rambo 3, Sylvester Stallone corretto sul set da un bambino di nove anni: "Il ragazzino deve morire"

Dopo i grandi successi del passato, Stallone ha recentemente goduto di una rinascita artistica in televisione con la serie Paramount+ Tulsa King, che è stata rinnovata per una seconda stagione, e col reality show in otto episodi The Family Stallone, anch'esso rinnovato per la seconda stagione su Paramount+.

Parlando dell'età che avanza, Stallone ha dichiarato di recente a Hollywood Reporter: "Mi sento molto immaturo. Non concorso per niente con la frasi come 'Recita la tua età' o 'Invecchia con grazia'. Come si invecchia con grazia? Non c'è niente di grazioso in te. Più invecchio, più cerco di abbracciare il mio bambino interiore".