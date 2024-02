Sylvester Stallone, la figlia rivela: 'Alle elementari mi ha messo un coltellino nello zaino per autodifesa'

Durante la première della seconda stagione di The Family Stallone, Sistine, la figlia di Sylvester Stallone, ha raccontato come il padre abbia sempre cercato di insegnare alle figlie a difendersi.

Sistine, la figlia di Sylvester Stallone, nonché star della docuserie The Family Stallone, ha raccontato come il padre candidato all'Oscar abbia sempre cercato di insegnare alle figlie a difendersi sin da quando erano piccole.

Secondo Sistine, Sly ha sempre cercato di insegnare alle figlie a proteggersi da sole. "Ci faceva fare pratica con lo spray al peperoncino", ha detto l'attrice durante la première della seconda stagione dello show. "Oh mio Dio, è così brutto da dire... In quarta elementare mi ha messo un coltellino nello zaino", ha aggiunto subito dopo.

Nella seconda stagione del reality show, Stallone ha persino deciso di portare le figlie ad allenarsi con il Defense Strategies Group di New York, con gli istruttori Mike, un ex Navy SEAL, e Nathan. "Questi sono ragazzi che hanno visto il combattimento, hanno affrontato la morte. Questa è la vera autodifesa", ha detto l'attore in merito.

The Family Stallone 2

Lo show vede protagonisti il candidato all'Oscar Sylvester Stallone, la moglie Jennifer Flavin Stallone e le figlie Sophia, Sistine e Scarlet. Nella seconda stagione, dopo quattro decenni trascorsi come una delle famiglie più famose di Los Angeles, gli Stallone lasciano definitivamente Hollywood e si trasferiscono a est. Rimasti solo in due, con le figlie Sophia e Sistine che inseguono i loro sogni a New York City e Scarlet che frequenta il college e un nuovo amore a Miami, Sly e Jen mettono radici a Palm Beach. The Family Stallone 2 è ora in streaming su Paramount+.