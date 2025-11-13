Sydney Sweeney nel trailer "vietato" di The Housemaid, il modo migliore per far dimenticare i suoi ultimi flop

L'attrice è reduce da una lunga serie di flop commerciali che ne stanno minando la credibilità a Hollywood, dove gli incassi costituiscono ancora una parte fondamentale per il successo

Dopo il successo di Tutti tranne te, Sydney Sweeney ha inanellato una lunga serie di flop al box-office e adesso spera di invertire questa preoccupante tendenza con il suo prossimo thriller in uscita, The Housemaid.

L'attrice, oltre alla campagna di odio subita dopo aver partecipato agli spot di American Eagle, è reduce infatti da una lunga serie di insuccessi di pubblico e critica a causa di film come Madame Web, Immaculate, Eden e l'ultimo e più discusso Christy, per il quale ha anche trasformato il suo fisico.

Nel nuovo trailer vietato ai minori di The Housemaid, diretto da Paul Feig e tratto dal romanzo omonimo di Frieda McFadden uscito nel 2022, la vediamo condividere lo schermo con Amanda Seyfried, co-protagonista del thriller.

Cosa racconta il nuovo thriller con Sydney Sweeney?

The Housemaid racconta la storia di Millie (interpretata da Sweeney), una giovane donna appena uscita di prigione che riesce a trovare lavoro come governante per una ricca famiglia. Millie si impegna a conquistare la fiducia dei suoi datori di lavoro e si avvicina sempre di più alla coppia sposata (Seyfried e Brandon Sklenar), ma presto inizia a sospettare che dietro la facciata di felicità e lusso si nascondano oscuri segreti.

Chi conosce il libro da cui il film è tratto sa però che anche Millie potrebbe non essere del tutto innocente. Pur senza rivelare grandi colpi di scena, il nuovo trailer mostra più dettagli sulla trama rispetto ai teaser precedenti; la violenza resta contenuta (c'è solo un po' di sangue), ma il linguaggio è piuttosto esplicito.

Il regista Paul Feig, conosciuto per le sue commedie, ha spiegato cosa lo ha spinto a dirigere un thriller: "Tensione, paura e comicità sono così intrecciate tra loro. Per me è stato un sogno che si avvera".

Christy: Sydney Sweeney in un primo piano

La recente polemica tra Sweeney e Ruby Rose

Ruby Rose ha criticato duramente la scelta di scegliere Sweeney come protagonista del film Christy. Il progetto biografico dedicato alla vita e alla carriera di Christy Martin ha debuttato nelle sale americane deludendo al box office e non andando oltre quota 1.3 milioni di dollari, e per l'ex interprete di Batwoman la colpa è da attribuirsi alla collega.

Sweeney ha commentato il flop di Christy sostenendo che gira i suoi film per il pubblico e non per i soldi, ma Ruby Rose ha sottolineato: "Nessuna persona tra il 'pubblico' vuole vedere qualcuno che lo odia andare in giro pretendendo di essere noi. Sei una cretina e hai rovinato il film. Punto. Christy meritava di meglio".