Sydney Sweeney e i risultati deludenti ai box office di Christy: "Non creiamo arte solo per i numeri"

Sydney Sweeney ha reagito agli incassi deludenti ottenuti dal film biografico sulla pugile Christy Martin.

Il progetto ha debuttato negli Stati Uniti fermandosi a circa 1.3 milioni di dollari, rappresentando uno dei peggiori risultati per un titolo distribuito in oltre 2000 cinema in Nord America.

La reazione di Sydney agli incassi

L'attrice si è affidata a Instagram per condividere le proprie emozioni e ha scritto online: "Non sempre creiamo arte solo per i numeri, la creiamo per l'impatto che ha".

Sydney Sweeney, che ha parlato dell'impegno con cui ha girato le le scene di lotta, ha quindi aggiunto: "E Christy è stato il progetto che ha avuto l'impatto più grande sulla mia vita".

Il post, che regala ai fan molte foto scattate sul set di Christy, ha ribadito: "Sono così profondamente orgogliosa di questo film. Orgogliosa del film che ha realizzato David. Orgogliosa della storia che abbiamo raccontato. Orgogliosa di rappresentare qualcuno così forte e resiliente come Christy Martin. Questa esperienza è stato uno dei più grandi onori della mia vita".

L'importanza del film

Sydney ha inoltre ricordato: "Questo film è sinonimo di sopravvivenza, coraggio e speranza. Attraverso le nostre campagne, abbiamo contribuito a sensibilizzare l'opinione pubblica su tante persone vittime di violenza domestica. Abbiamo tutti aderito a questo film con la convinzione che la storia di Christy potesse salvare vite umane".

La protagonista del film biografico ha quindi ringraziato chi ha visto il film, ha ascoltato la storia e ha creduto nel progetto. Sweeney ha dichiarato: "Se Christy ha dato anche a una sola donna il coraggio di fare il primo passo verso la sicurezza, allora avremo avuto successo. Quindi sì, ne sono orgogliosa. Perché? Perché non creiamo arte solo per i numeri, la creiamo per avere un impatto. E Christy è stato il progetto più significativo della mia vita. Grazie Christy. Ti voglio bene".