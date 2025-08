Le tre attrici del momento, Sydney Sweeney compresa, insieme in questo film storico visibile su Prime Video

Un thriller survival in costume, il ritorno alla regia di Ron Howard che promette tensione e mistero uniti a un cast d'eccezione. Al centro della storia ci sono Sydney Sweeney, Ana de Armas, e Vanessa Kirby, tre voci forti e riconoscibili che portano avanti una narrazione ispirata a eventi reali.

Stiamo parlando di Eden, il film in costume prossimo all'uscita in sala negli Stati Uniti, ma già approdato nei cinema italiani ad aprile, dopo il passaggio al Torino Film Festival. Un dramma intenso da recuperare in streaming, su Prime Video, a partire da 3,90 euro, ma anche su altre piattaforme come YouTube e Apple TV+ (sempre a pagamento).

Un'utopia tra le Galapagos si trasforma in incubo

La trama ruota attorno a un gruppo di europei che, negli anni '30, delusi dalla società tra le due guerre mondiali, decidono di lasciarsi tutto alle spalle per stabilirsi su un'isola remota delle Galapagos, alla ricerca di una vita più autentica e naturale. Ma il sogno utopico si sgretola presto, quando le dinamiche di potere e la sopravvivenza prendono il sopravvento, trasformando la comunità in un campo di tensioni, tradimenti e violenza.

Nel film compaiono anche Daniel Brühl, Richard Roxburgh e Toby Wallace, in una narrazione ispirata a fatti realmente accaduti, con risvolti ancora oggi misteriosi. La pellicola racconta come la convivenza su un'isola selvaggia porti a un'escalation di conflitti e alla tragica scomparsa di metà della colonia, in circostanze ancora oscure.

Ron Howard ha sviluppato il progetto per oltre dieci anni, lavorando sulla sceneggiatura firmata da Noah Pink. Il film è prodotto da Imagine Entertainment, AGC Studios e altri partner internazionali, e segna la decima collaborazione tra Howard e il compositore Hans Zimmer, che cura la colonna sonora originale.

Sydney Sweeney, Ana de Armas e Vanessa Kirby, tre stelle sotto i riflettori

Eden: Ron Howard, Daniel Brühl, Sydney Sweeney sul set del film

Sydney Sweeney continua a far parlare di sé non solo per i suoi ruoli cinematografici, ma anche per le polemiche che la circondando. Dopo la discussa foto con un paio di jeans considerati "sovversivi" dal web, l'attrice è finita nell'occhio del ciclone per le sue posizioni politiche, in parte emerse durante eventi pubblici. In Eden, interpreta uno dei personaggi più enigmatici del gruppo, conferendo la sua capacità di muoversi tra fragilità e potere.

Ana de Armas, nel film parte integrante della comunità dispersa sull'isola, è al centro dell'attenzione mediatica per ben altri motivi: la sua relazione con Tom Cruise, ormai ufficializzata, l'ha riportata sulle copertine di mezzo mondo. Nonostante il gossip, l'attrice cubana continua a dimostrarsi una presenza magnetica sullo schermo, capace di gestire con credibilità anche ruoli drammatici e cupi come quello di Eden.

Eden: Jude Law e Vanessa Kirby in una scena

Anche Vanessa Kirby è una delle attrici più chiacchierate del momento. Dopo essere stata scelta come Sue Storm nel nuovo reboot dei Fantastici 4, si è parlato molto della sua presunta gravidanza e della sua profonda amicizia con Pedro Pascal, che le è stato accanto in vari momenti pubblici. In Eden, il suo ruolo è quello di una donna determinata ma segnata, che cerca di mantenere il controllo in un contesto sempre più ostile.

Con una colonna sonora firmata da Hans Zimmer e una scrittura curata da Noah Pink, Eden non si limita a essere un film d'atmosfera o un dramma storico, ma diventa una riflessione su quanto velocemente la civiltà possa scivolare nel caos. In un ambiente ostile, dove le risorse scarseggiano e le regole vengono dimenticate, l'umanità mostra il suo volto più ambiguo.