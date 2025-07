Pedro Pascal ama essere rassicurato... ma solo da belle donne? Il sospetto dei fan diventa un meme

Pedro Pascal e Vanessa Kirby più affettuosi che mai nel tour promozionale per I Fantastici 4: Gli Inizi, in cui i due attori interpretano la coppia formata da Reed Richards e Sue Storm, alias Mr. Fantastic e la Donna Invisibile. Le loro effusioni non sono passate inosservate e visto che Pascal non è nuovo a tanto affetto da parte delle sue co-star femminili qualcuno ha perfino elaborato una teoria sull'ansia dell'attore, che necessiterebbe di costanti rassicurazioni tattili, ma solo da parte di belle donne. Ed ecco esplodere sul web l'esilarante meme Hot Girl Anxiety.

Un fan ha realizzato un montaggio di video di Pedro Pascal e Vanessa Kirby che si abbracciano e si accarezzano durante varie interviste rilasciate in occasione dell'uscita del film Marvel. Una clip mostra Kirby, incinta del fidanzato Paul Rabil, con la mano attorno alla spalla del collega mentre gli carezza la faccia.

In un altro video, Kirby si avvicina teneramente a Pascal e lo abbraccia tanto che il suo viso gli sfiora quasi la guancia.

Una terza clip mostra la star di Napoleon che tiene la mano dell'attore mentre parla di "alcuni degli uomini migliori del mondo".

I fan sono rimasti spiazzati dalle interazioni tra i due tanto che qualcuno si è chiesto: "Perché lo accarezza così?"

Pedro Pascal

Di fronte a tanta tenerezza, i fan si sono adoperati per cercare di fornire una spiegazione.

"Gli attori sono molto sensibili, non lo capirò mai", ha commentato un utente.

"È assurdo", ha scritto un altro e un terzo ha concordato: "Molto sensibili".

"Quindi non può essere amico con la sua protagonista??? Non c'è niente di sbagliato qui" ha ribadito un altro fan.

E c'è perfino chi ha chiesto aiuto alla scienza, sostenendo che Pedro Pascal potrebbe "soffrire di qualche tipo di disturbo d'ansia" e ha "bisogno di essere toccato per calmarsi e sentirsi a suo agio".

Con oltre 60 milioni di visualizzazioni e 100.000 "Mi piace", il video è rapidamente diventato virale e la piattaforma di social media X lo ha trasformato in un meme sulla "presunta ansia sociale di Pedro... ma solo in presenza di belle donne". Chi non vorrebbe essere nei panni del divo?