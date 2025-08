Trump elogia Sydney Sweeney dopo le polemiche sullo spot: “È repubblicana? Allora è fantastico”

Il presidente USA interviene in prima persona sulla polemica legata alla pubblicità di American Eagle con protagonista la star di The White Lotus.

Donald Trump ha espresso pubblicamente tutto il suo entusiasmo alla notizia che Sydney Sweeney sarebbe una sostenitrice del Partito Repubblicano, nel bel mezzo delle polemiche per la sua pubblicità di jeans per American Eagle.

Secondo diversi organi di stampa, Sweeney avrebbe indicato l'affiliazione ai repubblicani al momento della registrazione per il voto in Florida nel giugno 2024, qualche mese prima della vittoria di Trump alle elezioni.

Donald Trump elogia Sydney Sweeney e il suo spot dei jeans

"È registrata come repubblicana?" ha esclamato in un'intervista Trump "Oh, ora adoro la sua pubblicità! È vero? Sydney Sweeney? Sareste sorpresi da quante persone sono repubblicane".

Primo piano di Donald Trump

Il presidente degli Stati Uniti si mostra anche sorpreso: "Non l'avrei mai immaginato. Ma sono contento che me l'abbiate detto. Se Sydney Sweeney è registrata come repubblicana, penso che la sua pubblicità sia fantastica!".

Lo spot pubblicitario di American Eagle finito nell'occhio del ciclone

La pubblicità a cui Trump si riferisce è la campagna 'Sydney Sweeney Has Great Jeans' di American Eagle, che ha scatenato indignazione online da parte di alcuni spettatori che hanno accusato il brand di glorificare la carnagione bianca e la corporatura magra di Sydney Sweeney.

Lo spot gioca sulle parole 'great genes (grandi geni)', in un gioco di parole con la parola 'jeans', elemento che ha acceso le polemiche con alcuni utenti online che l'hanno paragonata alla propaganda nazista. Dopo la presa in giro ai liberal del vicepresidente JD Vance, American Eagle ha pubblicato un comunicato ufficiale sulla vicenda.

"'Sydney Sweeney Has Great Jeans' è e sarà sempre sui jeans. I suoi jeans. La sua storia. Continueremo a celebrare il modo in cui ognuno indossa i propri jeans AE con sicurezza, a modo suo. I grandi jeans stanno bene a tutti" si legge nel comunicato dell'azienda.