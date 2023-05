S.W.A.T. rinnovata per la settima e ultima stagione: CBS cambia idea

S.W.A.T è stata rinnovata per la settima e ultima stagione: questa mossa segna uno straordinario capovolgimento della decisione di cancellare lo show che era stata presa dalla rete televisiva soltanto tre giorni fa. Oltre che da Shemar Moore in persona, nelle ultime ore la CBS è stata presa d'assalto da decine di migliaia di fan che non potevano accettare che la loro serie preferita finisse così, senza un doveroso addio.

Secondo quanto riportato da Variety, i colloqui tra la CBS e il coproduttore della serie targata Sony Pictures Television sono continuati durante il fine settimana in seguito all'annuncio della cancellazione. Oltre al rinnovo, è stato rivelato anche che la star della serie, Shemar Moore, sarà il produttore esecutivo dell'ultima stagione.

"Abbiamo ascoltato i nostri spettatori e la nostra passione per 'S.W.A.T.' e abbiamo raggiunto un accordo per rinnovarla per un'ultima stagione di 13 episodi che andrà in onda nel 2023-2024", hanno dichiarato il presidente della CBS Entertainment Amy Reisenbach e Katherine Pope, presidente dei Sony Pictures Television Studios, in una dichiarazione congiunta.

"S.W.A.T. è andata in onda per sei stagioni sulla CBS e ha raccolto un seguito devoto. Siamo lieti di aver trovato un modo per continuare il racconto e dare una fine alla personaggio della serie come il pubblico merita. Ancora una volta, apprezziamo gli sforzi del cast, degli sceneggiatori, dei produttori e della troupe e di tutti coloro che hanno contribuito al successo di 'S.W.A.T.' Non vediamo l'ora che ritorni la prossima stagione".