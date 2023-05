S.W.A.T., Shemar Moore: "La cancellazione della serie è un fottuto errore"

Venerdì la CBS ha annunciato che S.W.A.T. è stata cancellata dopo sei stagioni e l'attore Shemar Moore ha scelto Instagram per esprimere la sua delusione e la sua frustrazione per l'improvvisa decisione presa dalla rete televisiva: "Siamo il miglior show della rete, non ha nessun senso."

L'ultima stagione della serie, in cui Moore recita nei panni del sergente della polizia di Los Angeles Daniel "Hondo" Harrelson, ha una media di 6,8 milioni di spettatori per episodio. L'attore ha condiviso un video in cui ha manifestato la sua amarezza evidenziando il successo dello show: "Per la CBS, negli ultimi due anni abbiamo fatto le fiamme... Non abbiamo commesso errori. Abbiamo fatto tutto quello che ci è stato chiesto".

"Quando sono stato ingaggiato per il ruolo di Hondo in 'S.W.A.T.', la serie stava ricevendo molte critiche a causa della mancanza di diversità. La CBS è stata meravigliosa con me per 26 dei miei 29 anni di carriera ma è stato brutto sentirsi dire all'improvviso che sei stato cancellato, avremmo voluto una settima stagione almeno per salutarci", ha continuato la star.

"Tengo alla mia famiglia. Il mio gruppo. Gli scrittori, i produttori, i costumisti, i tecnici del suono, i camionisti, la squadra di costruzione, un sacco di persone a cui improvvisamente viene detto che 'non hanno più importanza'. A me non va bene. Chiedo ai miei amici e ai miei fan di fare un po' di rumore. E fateli sapere che cancellare 'S.W.A.T.' è un fottuto errore", ha concluso Shemar Moore.