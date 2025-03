S.W.A.T.: il finale di stagione lascerà gli spettatori senza parole, parola del cast

A seguito dell'annuncio della cancellazione di S.W.A.T. da parte della CBS, una decisione che sembrava definitiva dopo una lunga trattativa iniziata nel maggio 2023, il cast ha svelato cosa gli spettatori potranno aspettarsi dall'atteso finale dell'ottava stagione.

Cosa ha detto il cast riguardo al finale di S.W.A.T.?

Anna Enger Ritch, che interpreta l'agente Zoe Powell, ha parlato del conclusivo episodio in un'intervista con TVLine, dichiarando: "Non vorrete che questa serie finisca. Vi troverete a voler continuare a scoprire cosa succederà. Ci sono così tante direzioni che potremmo esplorare, tante storie da raccontare e tanti aspetti personali da approfondire... Vi lascerà con una voglia insaziabile di saperne di più".

Swat: una scena

Nel frattempo, la co-protagonista Annie Ilonzeh, entrata nel cast nella stagione attuale, ha aggiunto: "Vi troverete a dire: 'Oh mio Dio, è successo davvero!' e poi a pensare 'Aspetta, voglio ancora saperne di più!'. Non stiamo chiudendo nessuna porta. Vi lasciamo con tanti interrogativi e siamo curiosi anche noi di scoprire come andrà avanti".

Il 21 marzo andrà in onda l'episodio conclusivo, e lo showrunner Andrew Dettmann ha rivelato che il finale è stato pensato come un possibile epilogo della serie. "Abbiamo imparato molto negli ultimi due anni, quindi abbiamo progettato il finale tenendo presente che sarebbe potuto essere l'ultimo. Volevamo assicurarci che la serie finisse con una nota positiva, senza però chiudere definitivamente alcuna porta, lasciando spazio a nuove possibilità per la Squadra 20", ha spiegato.

Swat: una scena

Nel maggio 2023, CBS aveva annunciato la cancellazione della serie, che era giunta alla sesta stagione, per poi fare marcia indietro pochi giorni dopo, confermando quella che inizialmente era stata definita come la settima e ultima stagione. Nel maggio 2024, con sorpresa di molti, S.W.A.T. è stata rinnovata per un'ottava stagione. Più recentemente, come annunciato, CBS ha deciso di cancellare S.W.A.T., FBI: Most Wanted e FBI: International.