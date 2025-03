CBS cancella S.W.A.T., ma Shemar Moore lancia un appello a Netflix: "Siamo pronti a tornare"

CBS ha cancellato le serie FBI: Most Wanted, FBI: International e S.W.A.T., serie che aveva ottenuto il rinnovo per la settima stagione 72 ore dopo l'annuncio della cancellazione, ritornando poi per un ottavo capitolo composto da 13 episodi.

Il destino dello show con star Shemar Moore sembra attualmente segnato, tuttavia l'attore ha cercato di ottenere una nuova casa per il progetto.

La cancellazione della serie

S.W.A.T., in questa stagione, ha ottenuto 4.9 milioni di spettatori, registrando un -20% rispetto alla stagione precedente. Lo showrunner Andrew Dettman ha dichiarato: "Si tratta di una notizia devastante, in particolare perché è stato un immenso piacere lavorare con questo cast e questa troupe per proporre uno show di cui saremo sempre orgogliosi. Sono davvero uno straordinario gruppo di persone che hanno tutte lavorato così duramente e si sono impegnate per tutte queste otto stagioni, superando innumerevoli ostacoli. Non potrei lodarle di più. Mi sento così privilegiato per essere stato una parte della famiglia di S.W.A.T.".

L'appello del protagonista

Shemar Moore, con un video condiviso su Instagram, si è rivolto alla CBS dichiarando: "Non penso stiate facendo la scelta giusta".

L'attore ha quindi aggiunto: "Ehi Netflix, come va? Lasciatemi ricordare che davvero in poco tempo, non troppo tempo fa... Ci sono volute solo due settimane per passare dal numero 15... Al numero uno. E poi siamo rimasti nella vostra top 10, top 15, per circa sei mesi, nove mesi, forse un anno. Quindi Netflix, se sei interessata a uno show che va avanti con il pilota automatico e il mondo sta guardando, ci piacerebbe essere coinvolti. NBC, Fox, ABC, ehi, volete flirtare con me? Siete invitate al barbecue. Scegliete il vostro ristorante preferito. Pagherò il conto. Fidatevi, tutti noi, la famiglia di SWAT, non abbiamo finito di rincorrere cattivi, inseguire con gli elicotteri, le moto e le auto e far esplodere le cose. Non abbiamo chiuso".