SWAT 6 stasera su Rai 2: trama e cast degli episodi di sabato 9 dicembre, finale di stagione

Questa sera su Rai 2, in anteprima assoluta, ritorna la squadra di SWAT con due nuovi episodi: cast e trama delle puntate in onda sabato 9 dicembre.

Stasera, 9 dicembre alle 21:20, su Rai 2, torna per l'ultimo appuntamento della sesta stagione S.W.A.T. 6, la celebre serie action americana che racconta le indagini e le vite private dei poliziotti dell'unità operativa d'élite della polizia di Los Angeles. S.W.A.T. è il remake della serie TV omonima trasmessa dal 1975 al 1976. Ecco la trama e il cast dei due episodi di questa serata.

S.W.A.T.

Remake dell'omonima serie televisiva e film, la trama segue il Sergente Daniel Hondo Harrelson della polizia di Los Angeles incaricato di creare una nuova unità tattica per far fronte alle emergenze più disparate di alto profilo per tenere al sicuro la comunità. In Italia va in onda dal 4 Febbraio 2018 su Rai 2.

La serie S.W.A.T., inizialmente cancellata, è stata successivamente rinnovata grazie alle petizioni dei fan. La settima ed ultima stagione sarà composta da 13 episodi.

Trama e cast delle puntate del 9 dicembre

Episodio 2

Episodio 20 - Z come Zamora

La DEA chiede aiuto alla S.W.A.T. per una retata, ma l'agente a capo dell'operazione sembra avere qualcosa da nascondere. Nel frattempo, Deacon incontra Sanchez, l'ex agente della Swat con cui la squadra si era lasciata in pessimi rapporti. Nonostante siano persone molto diverse, Deacon si rende conto che insieme potrebbero lavorare bene nel campo della sicurezza. La squadra organizza una sorpresa a Hicks per i suoi quarant'anni di servizio.

Episodio 21 - La Lettera - Finale di stagione

Al funerale di Shorty Luca cerca di convincere Marcos ad accettare il programma di protezione testimoni. Sancho Zamora, potente narcotrafficante a capo di un cartello della droga da trent'anni fuori gli Stati Uniti, decide di tornare per vendicare la morte di suo figlio Ulan. Dopo l'assassinio di un agente della Dea, ritenuto responsabile della morte del giovane Zamora, Hondo si rende conto che il prossimo a cui ben presto il boss darà la caccia sarà lui. Mentre Powell riflette sulla possibilità di conoscere finalmente suo figlio, Luca e Street vengono incastrati da Marcos.

Interpreti e personaggi