S.W.A.T. - Squadra speciale anticrimine: tra stunt e armi, ecco come si è preparato il cast

Tutti gli attori presenti nel cast di S.W.A.T. - Squadra speciale anticrimine si sono sottoposti ad un duro addestramento direttamente con dei membri della squadra S.W.A.T.; l'addestramento comprendeva l'uso delle armi, un intenso allenamento fisico e la realizzazione di stunt autentici.

Gli agenti della S.W.A.T. hanno addestrato il cast, hanno insegnato loro come portare a termine dei veri stunt ed erano costantemente presenti sul set come consulenti tecnici per tutte le riprese della pellicola. Hanno perfino indossato le loro uniformi per prendere parte alla scena della rapina in banca.

Colin Farrell è l'unico attore del cast ad aver ricevuto una speciale formazione anche dagli agenti della polizia di Los Angeles al fine di imparare a guidare la Ford Crown Victoria come un vero professionista.

L'attore, inoltre, voleva eseguire personalmente uno stunt nei panni del suo personaggio nella scena in cui la squadra S.W.A.T. scende da un elicottero. La sua richiesta fu rifiutata perché il regista era preoccupato per la sua sicurezza: preoccupazione fondata visto che la controfigura di Farrell finì per rompersi la caviglia al primo ciak dello stunt.

S.W.A.T. - Squadra Speciale Anticrimine 2 ha ricevuto recensioni contrastanti. Su Rotten Tomatoes, il film ha un indice di gradimento del 48%, basato su 168 recensioni, con un punteggio medio di 5,42 / 10. Il consenso del sito recita: "Un thriller poliziesco competente, specialmente per quanto riguarda acrobazie e autenticità, ma di routine".