Suzume no Tojimari, secondo trailer per il nuovo attesissimo film di Makoto Shinkai

Suzume no Tojimari, il nuovo lungometraggio animato firmato dal regista giapponese Makoto Shinkai, si presenta con un secondo trailer ricco d'avventura ed emozioni.

"Dall'altro lato della porta si celava il tempo nella sua interezza".

È pieno di mistero e incanto il nuovo trailer di Suzume no Tojimari, la prossima opera che il regista di Your Name e Wheathering With You Makoto Shinkai porterà sullo schermo.

"Il viaggio della diciassettenne Suzume ha inizio in una tranquilla cittadina del Kyushu, quando la ragazza incontra un giovane che le dice 'Sto cercando una porta'. Ciò che Suzume troverà, però, è una 'semplice' porta un po' logora nel mezzo di un mucchio di rovine, al riparo, sembrerebbe, da qualsiasi catastrofe si sia abbattuta. Incantata dal suo potere, Suzume prova a girare la maniglia..." si legge nella sinossi del film "Porte dopo porte cominciano ad aprirsi in tutto il Giappone, scatenando distruzione nelle vicinanze. Suzume dovrà chiudere questi portali per prevenire l'avvento di ulteriori disastri".

"Le stelle, il tramonto, il cielo al mattino. In quel regno, era come se il tempo si fosse fuso con il cielo... Attirata da una misteriosa porta, Suzume sta per partire per un incredibile viaggio".

Tra i membri del cast vocale, come riporta anche CBR, troviamo ance Nanoka Hara (Suzume) e Hokuto Matsumura dei SixTONES (Souta), mentre la colonna sonora sarà dei RADWIMPS, alla loro terza collaborazione con Shinkai.

Suzume no Tojimari arriverà l'11 novembre nelle sale giapponesi, mentre per alcuni paesi europei è già stata annunciata la distribuzione tramite Crunchyroll, Sony Pictures e Wild Bunch International.